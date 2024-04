Câștigătoarea America Express, afectată de straniul cutremur din New York: „Am început să ne clătinăm în cameră”

Câștigătoarea America Express, Laura Giurcanu, a simțit cutremurul considerat ciudat, care a avut loc de curând în New York. Influencerița se află în Statele Unite ale Americii împreună cu sora ei, Bianca, fotomodel și ex-participantă la Bravo, ai stil Celebrities.

Câștigătoarea America Express a trăit pe pielea ei cutremurul de aproape 5 grade din New York

În seara zilei de 5 aprilie 2024, un cutremur rar a avut loc în New York, cel mai puternic din ultimii 40 de ani, care s-a resimțit peste tot în oraș. Câștigătoarea America Express, a povestit pe Instastory despre cele zece secunde de panică pe care le-a trăit alături de sora ei, Bianca.

Vedeta a scris că ele două tocmai pregăteau niște filmulețe pe care urmau să le posteze pe rețelele de socializare în momentul în care seismul a început. Nici ele, dar nici cetățenii americani nu se așteptau la un astfel de eveniment, având în vedere că seismele sunt foarte rare în acea parte a lumii.

„Fix când ne filmam noi în story-urile alea și stăteam lângă geam, la un moment dat, am oprit camera puțin. Nu știu ce făceam și am început să ne clătinăm în cameră. Ne clătineam în cameră atât de mult și i-am zis Biancăi „E cutremur? Se simte ca un cutremur?”.

N-am simțit niciodată unul atât de puternic. După aceea, ne-am gândit dacă trece ceva pe aici, a izbit femeia de la curățenie…

Aveam tot felul de teorii. Și, da, s-a simțit foarte tare acest cutremur, foarte tare. Cred că a durat zece secunde”, a relatat câștigătoarea America Express despre cutremurul din New York,

„S-a simțit foarte tare”

„După ce am simțit acest cutremur, am zis să căutăm pe net dacă a fost cutremur totuși.

Pentru că real, nu știu despre New York dacă e o zonă în care sunt cutremure des sau nu. Am zis să căutăm. Am primit deja mesaje cu acest cutremur. S-a simțit foarte tare”, a mai precizat Laura.

Laura Giurcanu este influenceriță și fotomodel, câștigătoare a ultimului sezon America Express, alături de o altă vedetă locală