Sânziana Negru, răsfățată de iubit de ziua de naștere. Ce a primit influencerița de la Ștefan Floroaica

Sânziana Negru, răsfățată de iubit de . Ce a primit influencerița de la Ștefan Floroaica, din serialul Lia -soția soțului meu, pentru aniversarea celor 37 de ani. Câștigătoarea de la America Express este în culmea fericirii.

Frumoasa șatenă, originară din Republica Moldova, este discretă cu viața personală, însă de această dată le-a arătat tuturor cum și-a petrecut ziua. Și nu orice zi, ci ziua de naștere. A primit numeroase mesaje și felicitări de la prieteni și fani.

Primul care i-a urat un sincer și călduros „La mulți ani!” a fost actorul cu care locuiește împreună. Într-o filmare de pe social media fosta concurentă de la America Express suflă într-o lumânare, de pe o prăjitură.

Cu această ocazie tânărul pare că îi sugerează să își pună o dorință. Cel mai probabil Sânziana Negru știe ce vrea, mai ales că lucrurile merg extraordinar din punct de vedere profesional. Tot pe Internet vedeta a postat și o imagine cu un buchet de trandafiri.

Toată lumea se gândește că florile au venit din partea lui Ștefan Floroaica. De asemenea, influecerița a mai distribuit o poză cu o scrisoare și câteva cadouri, semn că este încântată de gesturile celor dragi și apropiați.

Sânziana Negru, detalii despre relația cu Ștefan Floroaica

Sânziana Negru a păstrat o vreme discreția legat de viața amoroasă și s-a expus abia după ce s-au terminat filmările de la America Express. De atunci vedeta și Ștefan Floroaica nu se mai ascund și apar des în imaginile de pe rețelele de socializare.

„Noi am ales să arătăm mai mult partea asta a noastră după ce m-am întors eu acasă. Au fost și articolele despre care vorbim, e adevărat. Eu am ales întotdeauna să fiu destul de rezervată cu partea asta.

N-am fost omul care să posteze foarte multe despre ce fel de relație are, cum e relația respectivă. Am dozat și am arătat publicului în măsura în care am crezut că e sănătos și benefic pentru mine.

A venit natural, odată ce au apărut din ce în ce mai multe articole și noi ne-am expus din ce în ce mai mult. Nu a fost un moment în care am zis gata, din momentul ăsta ne arătăm lumii”, spunea în urmă cu ceva timp Sânziana Negru, notează .