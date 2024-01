Câștigători Premiile Oscar 2024. Marii favoriți din acest an. Avem lista

Câștigători Premiile Oscar 2024: FANATIK prezintă, în premieră, care este lista favoriților din acest an, conform caselor de pariuri și site-urilor din străinătate.

Câștigători Premiile Oscar 2024 – favoriții caselor de pariuri

La scurtă vreme după anunțarea nominalizaților la toate categoriile, avem câteva nume de filme și actori pe care mai toată lumea le vede bune de statueta de aur! De departe, filmul cu cele mai mari șanse pentru a fi desemnat producția anului este Oppenheimer. Pelicula care spune povestea inventatorului bombei nucleare are, de altfel, cele mai multe nominalizări la gala care va avea loc pe 10 martie 2024.

Oppenheimer va fi declarat cel mai bun film (cotă 1.15), urmat de Poor Things (7.00). Cele mai mici șanse din filmele nominaliate le au The Zone of Interest și Maestro (cote de 35, respectiv 50).

Cilian Murphy și Emma Stone, cei mai buni actori în rol principal

La casele de pariuri din Statele Unite și UK, de pildă, situația nu este la fel de clară ca în cazul celor din România cu privire la locul doi. Poor Things și The Holdovers au, în mare parte, aceeași cotă. Oricum, e irelevant! Premiile decernate de Academia de Film trofeul nu se împart!

Câștigători Premiile Oscar 2024. Cilian Murphy (Oppenheimer) este preferat pentru titlul de cel mai bun actor. Reprezentația sa din pelicula care a cucerit o lume întreagă i-ar putea aduce primul Oscar din viața sa. Colman Domingo (pentru rolul din „Rustin”) este la polul opus, șansele sale să pună mâna pe trofeu fiind extrem de slabe (cotă 30).

Emma Stone (Poor Things) este cotată cu cele mai mari șanse la categoria „cea mai bună actriță în rol principal”. La aceeași categorie figurează și Lily Gladstone (Killers Of The Flower Moon), Sandra Huller (Anatomy of a Fall), Carey Mulligan (Maestro) și Anette Bening (Nyad).

mai poate lua un trofeu, de data asta pentru felul în care a fost regizat. Christopher Nolan, cunoscut pentru producțiile de răsunet „Inception” (2010) și „Interstellar” (2014). Scenaristul se ”bate” pentru stauetă cu Yorgos Lanthimos (Poor Things) și legendarul Martin Scorsese (Killers of the Flowers Moon), printre alții.

„20 de zile în Mariupol”, șanse mari la categoria „Documentarul anului”

Cea mai bună actriță în rol secundar, conform tuturor predicțiilor, va fi DaVine Joy Randolph (The Holdovers), iar cel mai bun actor în rol secundar Robert Downey Jr. pentru partitura din Oppenheimer. America Ferrera (Barbie) și Sterlin K. Brown (American Fiction) sunt actorii pe care pariorii nu dau prea mulți bani, în schimb.

Câștigători Premiile Oscar 2024. Oppenheimer ar câștiga și premiul pentru „Cel mai bun scenariu adaptat”. The Holdovers ar urma să se aleagă cu distincția pentru cel mai original scenariu. Și Barbie are șanse să câștige ceva la Oscar. atât în State cât și în mai toate țările din Europa e favorit la categoria „Cea mai bună melodie originală”.

Iată preferații de la celelalte categorii de la Premiile Oscar 2024:

Cel mai bun sunet – Oppenheimer;

Cele mai bune costume – Barbie;

Cel mai bun documentar (lungmetraj) – 20 Days in Mariupol;

Cel mai bun documentar (scurtmetraj) – The Last Repair Shop;

Cel mai bun montaj – Oppenheimer;

Cel mai bun design de producție – Barbie;

Cea mai bună animație – Spiderman: Across the Spider-Verse;

Cel mai bun scurtmetraj de animație – Letter to a Pig;

Cel mai bun film străin – The Zone of Interest;

Cel mai bun machiaj – Maestro.

Și anul acesta, Premiile Oscar vor fi prezentate de realizatorul de televiziune Kimmy Kimmel, gazdă și la decernarea trofeelor din 2023.