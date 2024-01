Premiile Oscar 2024. Bătălia dintre Oppenheimer și Barbie continuă. Cum arată lista completă a nominalizărilor

Din fericire, anul 2023 a fost unul bogat din punct de vedere al producțiilor cinematografice. Pe marile ecrane din întreaga lume au rulat unele dintre cele mai bune filme din ultima vreme. Drept dovadă, titlurile lor se regăsesc pe lista nominalizărilor la Premiile Oscar din 2024.

Marea luptă dintre ”Barbie” și ”Oppenheimer” la Premiile Oscar 2024

23 ianuarie a fost una dintre cele mai importante zile pentru actorii și pentru producătorii de filme din întreaga lume. Azi, Academia Americană de Film a anunțat marile titluri care au intrat în bătălia de la Premiile Oscar.

Așa cum era de așteptat, atenția tuturor a fost îndreptată asupra a două dintre cele mai renumite producții de anul trecut. Și anume, ”Barbie” și ”Oppenheimer”. Ambele filme s-au lansat în aceeași perioadă, astfel că lupta dintre ele s-a dus încă de la bun început.

Anul acesta, la Premiile Oscar, a primit 13 nominalizări. Imediat după ”Oppenheimer”, în top se află ”Poor Things” care a primit 11 nominalizări.

În ciuda faptului că a fost un fenomen mondial, nu a fost prea bine primit de critici. ”Barbie” a primit 8 nominalizări la Premiile Oscar, aflându-se pe locul 4 în topul favoriților de anul acesta, după ”Killers of The Flower Moon”.

În 2024, atenția tuturor este îndreptată spre categoriile Cea mai bună actriță și Cel mai bun actor. Printre preferați se numără Lily Gladstone, Emma Stone și Bradley Cooper pentru rolul din ”Maestro”.

Nominalizările Oscar 2024 la categoria Cel mai bun film au mers către ”Oppenheimer”, ”Barbie”, ”Killers of the Flower Moon” și ”Past Lives”. La aceeași categorie mai luptă și ”Anatomy of a Fall”, ”The Holdovers”, ”The Zone of Interest” și ”American Fiction”.

La categoria Cel mai bun regizor, nominalizările Oscar 2024 au mers către Justine Triet, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos și Jonathan Glazer.

Bătălia pentru Cea mai bună actriță se dă între Emma Stone (”Poor Things”), Sandra Huller (”Anatomy of a Fall”), Annette Bening (”Nyad”), Lily Gladstone (”Killer of the Flower Moon”) și Carey Mulligan (”Maestro”).

Premiile Oscar 2024. Lista completă a nominalizărilor

Cel mai bun actor

· Cilian Murphy – ”Oppenheimer”

· Jeffrey Wright – ”American Fiction”

· Bradley Cooper – ”Maestro”

· Colman Domingo – ”Rustin”

· Paul Giamatti – ”The Holdovers”

Cea mai bună actriță în rol secundar

· America Ferrera – ”Barbie”

· Jodie Foster – ”Nyad”

· Da’Vine Joy Radolph – ”The Holdovers”

· Emily Blunt – ”Oppenheimer”

· Danielle Brooks – ”The Color Purpl”e

Cel mai bun actor în rol secundar

· Robert DeNiro – ”Killers of the Flower Moon”

· Ryan Gosling – ”Barbie”

· Mark Ruffalo – ”Poor Things”

· Steling K. Brown – ”American Fiction”

Cel mai bun scenariu original

· ”Maestro”

· ”May December”

· ”Past Lives”

· ”The Holdovers”

· ”Anatomy of a Fall”

Cel mai bun scenariu adaptat

· ”Barbie”

· ”Oppenheimer”

· ”Poor Things”

· ”The Zone of Interest”

· ”American Fiction”

Cel mai bun lungmetraj internațional

· ”Io Capitano” (Italia)

· ”Society of the Snow” (Spania)

· ”The Zone of Interest” (Marea Britanie)

· ”Perfect Days” (Japonia)

· ”The Teacher’s Lounge (Germania)

Cel mai bun lungmetraj de animație

· ”Elemental”

· ”The Boy and the Heron”

· ”Nimona”

· ”Spider-Man: Across the Spider-Verse”

· ”Robot Dreams”