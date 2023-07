Cât a ajuns să coste o pulpă de pui la tavă, cu piure de cartofi, într-o autoservire din Eforie Nord. Prețul e halucinant

Litoralul a fost luat cu asalt de turiști și în acest weekend, în ciuda faptului că, de multe ori, aceștia se plâng de prețurile extrem de ridicate și de calitatea proastă a serviciilor. O autoservire din Eforie Nord a fost însă prilej pentru o surpriză plăcută.

Prețurile la o autoservire din Eforie Nord i-au uimit pe internauți

Un internaut a vrut să arate lumii că pe litoralul românesc există și localuri pe litoral unde se poate mânca foarte bine la prețuri decente. Acesta a dat exemplul prețurilor, dar și calității mâncării disponibile la o autoservire .

De exemplu, pentru o porție de pulpe de pui la tavă cu piure de cartofi un client trebuie să scoată din buzunar 31 de lei. Porția de piure de cartofi costă 12 lei, iar o pulpă de pui costă 19 lei.

Turistul a postat pe internet un video despre acest local, iar majoritatea comentariilor lăsate au fost pozitive: ”Nu fac absolut nici un lobby, dar chiar se merită sa te simți în siguranță când mănânci gastronomic.

Prețuri de sezon, dar am avut siguranța că mănânc câtuși de cât mai aproape de normal! Sper să fi rămas tot cei de acum un an când le-am fost un client fidel!”, este unul dintre comentariile citate de . ”Adevărat am gustat și noi bucatele și sunt super gustoase și preț atractiv! Felicitări”, a comentat altcineva.

Prețuri accesibile la ”împinge tava” în Costinești

Un alt exemplu de meniu cu prețuri accesibile a fost postat pe pagina de Facebook a unei autoserviri . Friptura de porc se vinde cu 7,5 lei pentru 100 de grame, micii costă 4 lei/bucata, iar pulpa de pui are un tarif de este de 8,5 lei pentru fiecare sută de grame.

Un șnițel de pui la „împinge tava” din Costinești costă 7,5 lei, 100 de grame. Așadar, pentru o porție de 200 de grame, acesta ar ajunge pe nota de plată la 15 lei. În cazul în care adăugați și o porți de piure de cartofi, la factură se mai adaugă 8,5 lei, ceea ce duce la un total de 23,5 lei.

Prețurile sunt mai mici chiar și de trei-patru ori față de alte stațiuni. Mâncarea este proaspătă, așa că mulți turiști vin la autoserviri pentru că vor să se bucure de o mâncare gustoasă și accesibilă.

Iar oferta este destul de bogată pe lângă preparatele la grătar, turiștii pot opta pentru piure, orez sau iahnie. De asemenea, ciorbele reprezintă un preprat extrem de căutat la restaurantele de acest tip.