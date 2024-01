Cât a ajuns să coste o sticlă de suc în România. Prețul este ireal

Cât a ajuns să coste o sticlă de suc în România. Primele minute din 2024 au adus o serie de scumpiri în toate magazinele și supermarketurile mari din țară. După cum a anunțat Guvernul, din ianuarie 2024 crește TVA-ul la produsele care conțin zahăr și la produsele bio. Însă românii sunt nemulțumiți de avalanșa de scumpiri de la începutul anului!

Avalanșă de scumpiri la început de an

! Au crescut prețurile la țigări, alcool, alimente bio, dulciuri și la sucurile cu o concentrație mai mare de zahăr.

Prețurile au explodat la sucuri, după cum au dezvăluit cumpărătorii revoltați. Modificările fiscale, cu creșterea TVA-ului de la 5% la 9%, se resimt acum la prețurile de la raft. Pentru o sticlă de suc de 2,5 litri, românii vor plăti mult mai mult de acum înainte. Odată cu majorarea de la început de an, o sticlă de suc la 2,5 litri costă 12,50 lei, conform informațiilor prezentate de românii șocați de noile tarife.

Cât a ajuns să coste o sticlă de suc

Pe Tik-Tok, cumpărătorii s-au arătat revoltați de creșterea masivă a prețurilor la suc, iar diferența de preț este una remarcabilă. O sticlă de suc care se vindea la final de 2023 cu 6 lei a ajuns să coste la început de 2024 în jur 12,50 lei.

Unii au mărturisit că și-au făcut provizii în avans, pentru a nu fi luați prin surprindere de modificările fiscale din primele zile ale lui 2024.

„Jalnic de la 5 lei la 12.50 mai trec 5 ani și face 20.”/ „Nu e o problemă, că mi-am luat inainte pe 31 decembrie un palet de suc, ca să am până la Paște”/”Când scad vânzările, o va face 9 lei. Jalnic de la 5 lei la 12.50 mai trec 5 ani și face 20. E bună și apa. Azi am luat aceeași sticlă de 2.5 litri cu 7.19 lei. Deci cei de la Lidl speculează, altfel nu îmi explic diferența asta majoră”/ „Fraților nici n-am intrat bine în noul an că deja scumpiile și-o făcut apariția. Doișpe lei 50 pentru o sticlă de Fanta?”, au fost o parte dintre comentariile internauților la postarea de pe Tik-Tok.

Ce prețuri mai cresc în 2024

În primele 4 zile din 2024, prețurile s-au scumpit și la pompă! Carburanții au crescut ca urmare a majorării accizelor. Pentru un litru de benzină plătim acum cu 29 de bani mai mult, iar la motorină, cu 26 de bani. Așadar, pentru un plin vom achita undeva la 13-15 lei în plus.

Și scumpirile nu se opresc aici! De la 1 ianuarie 2024, se păstrează TVA de 5% pentru livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale.

În plus, Guvernul propune creșterea accizelor pentru tutun, alcool și băuturi alcoolice din ianuarie 2024. Și produsele care conțin tutun încălzit și lichidul care conține nicotină se vor scumpi semnificativ.