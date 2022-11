Cât a ajuns să coste un kilogram de vită Wagyu din România. Este cea mai scumpă bovină din lume

Cei care pun preț pe calitatea mâncărurilor cu siguranță au consumat măcar odată vita Wagyu. Este un sortiment aparte, iar acesta este și motivul pentru care prețurile nu sunt pentru orice buzunar.

Cât costă un kilogram de vită Wagyu în România

Un român din Timiș a decis să aducă în țară cea mai scumpă rasă de vită din lume și se pare că a dat marea lovitură. Trebuie menționat faptul că un singur exemplar din rasa Wagyu poate să coste chiar și 10.000 de euro.

Românul este în realitate un fermier, iar planurile sale au dat deja roade. Deși până acum acest tip de vită putea fi găsit doar în anumite țări, se pare că acum, românii se pot bucura la rândul lor de el.

Cât costă un kilogram de carne de vită din rasa Wagyu în România? Fermierul Raimond Rusu spune că prețurile pot ajunge chiar și până la 600 de euro.

Mai mult de atât, cei care vor o întreagă carcasă din acest tip de vită pot ajunge să plătească chiar și până la 20.000 de euro, a mai dezvăluit fermierul.

El a explicat și cum a pornit această afacere. A aflat de rasa Wagyu și . Și-a pus în plan deci să o aducă și în România, iar asta s-a și întâmplat.

Drumul nu a fost însă ușor, povestește fermierul. A găsit cu greu să achiziționeze embrioni, însă în final și-a văzut visul cu ochii, iar totul merge mai bine decât și-ar fi imaginat.

Cum a ajuns vita Wagyu în România

”Foarte greu am găsit-o în țările vestice și am început să achiziționăm embrioni, viței, am luat și un taur și câteva vaci. Am încercat să creăm o matcă.

La ora actuală, nu știu dacă sunt cel mai mare din țară, dar pot să spun ca avem 120 de capte de Wagyu și mai creștem.”, a povestit Raimond Rusu, potrivit .

Menționăm faptul că acest tip de rasă, care este originară din Japonia este catalogată ca fiind extrem de sănătoasă. Este bogată în grăsimi nesaturate și de asemenea, conține și Omega 6, dar și .

Bovinele la rândul lor necesită o creștere mai deosebită. Ele trebuie să crească în grajduri bine luminate și să fie hrănite cu un anumit tip de paie, de aici și prețul atât de mare.