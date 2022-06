Florin Gardoș, “Salt Bae de România”! Cât a plătit cel mai mult pentru o friptură: “Trimisă din Japonia, pe avion” Exclusiv

a înnebunit internetul și postează foarte des pe Instagram cum își pregătește cele mai delicioase fripturi de vită. FANATIK a vrut să afle mai multe despre noua lui pasiune, dar și despre planurile de viitor ale fotbalistului.

Florin Gardoș, cel mai mare fan al cărnii de vită: „Cea mai bună mi se pare Waygu de Australia”

Florin Gardoș despre pasiunea lui pentru carne de vită, iar fostul fotbalist a fost chiar la Dubai la celebrul restaurant al lui „Salt Bae”.

Gardoș nu se grăbește să revină în fotbal și vrea să se ocupe în continuare de afacerea sa: „Mă simt foarte bine acum că m-am retras și sunt foarte relaxat. Pot să mă ocup și de alte lucruri. Cel mai important e că pot să stau liniștit. Nu sunt disperat să mă fac antrenor sau să am o meserie ca să îmi întrețin familia. O să încep la Vâlcea un nou proiect rezidențial, dar eu investeam în imoliare încă de când jucam în Anglia.

Nu mi-aș deschide niciodată un restaurant. Gătitul și prepararea cărnii de vită sunt doar o pasiune. Mi se pare un business foarte complicat. Îmi iau carnea de la câteva măcelării și restaurante din București, dar și din străinătate”.

Florin Gardoș a plătit peste 1.200 de lei pe un kilogram de carne de vită din Japonia: „Îți trimit carnea pe avion cu gheață într-un fel de lădiță”

Florin Gardoș a dezvăluit că cea mai scumpă carne de vită din lume este Wagyu din Japonia: „Îți trimit carnea pe avion cu gheață, într-un fel lădiță. Dar asta mai rar, când vreau eu să fac ceva mai special. Sunt câteva ferme bune în România și mai iau carne și de la ele. E o băcănie chiar prin Ștefan cel Mare.

Cel mai mult am dat 250 de euro pe kilogram, carne pe care am luat-o și mi-am pregătit-o eu acasă. Carne de vită Wagyu de Japonia. E cea mai scumpă. Am mâncat multe tipuri de carne de vită și mi se pare că Wagyu Japonia merită încercată măcar o dată. În rest, nu cred că merită pentru că este o carne foarte, foarte grasă și grea.

Mult mai bună mi se pare Wagyu de Australia, care nu e așa grasă, dar e tot rasa aia bună de carne. Chiar e fantastică! Și aceea e scumpă. Cam greu să găsești sub 100 de euro pe kilogram”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate pentru FANATIK.

Florin Gardoș a plătit 1600 de lei pentru o friptură de 400 de grame la restaurantul lui Salt Bae din Dubai

Florin Gardoș a dezvăluit cât costă o friptură la celebrul restaurant al lui Salt Bae din Dubai: „Am fost împreună cu un prieten de-al meu care își dorea neapărat să ajungem acolo, a fost ziua lui pe 29 decembrie și am zis ok, asta e un cadou de ziua ta.

Friptura e foarte bună, dar foarte scumpă. Există un meniu în momentul când e el acolo și vine să îți taie carnea respectivă și prețurile încep de undeva de la 1600 lei. Pentru o friptură de 400 de grame!”.

Florin Gardoș a ironizat-o pe Dana Budeanu care s-a luat de cei care postează poze când fac grătar

Florin Gardoș adoră să își prepare carnea și postează adesea video-ori și poze pe Instagram în timp ce gătește și , care nu este deloc de acord cu așa ceva: „Toți meltenii se pozează lângă grătar, cu micii pe grătar și cum fac ei ceafă. Ce aveți, bă băiatule? Ce e, mă, aia? Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?

Imi cer scuze D-na Dana 🤭

Cum să te pozezi făcând grătar? Cum? Ce ne arăți? Că ai mâncare? Am mâncare, am burta plină… E OK. Care e semnificația acestor poze de țărani cocliți? Cum face el grătar, ce mișto e cu fumul ăla”.