Cât a costat filmul Tati part-time, în care Eva Măruță e starul. Suma e colosală

Filmul Tati part-time, în care Eva, fiica lui Cătălin Măruță are rol principal, a rupt box-office-ul românesc la început de an. Dar costurile de producție nu au fost deloc mici, după cum a dezvăluit de curând Matei Dima, cel care deține compania Vidra Films.

Cât a costat filmul Tati part-time, în care joacă Eva Măruță

Invitat la podcastul lui Măruță, alături de Letiția Roșculeț (scenariu & regie) și celălalt protagonist al comediei, Alex Bogdan, BRomania a spulberat orice mister cu privire la câți bani s-au dat pentru realizarea filmului. Vorbim despre un milion de euro!

„Nu mai poți să faci filme mult sub suma asta, de un milion de euro. Clar, noi am făcut Miami Bici 2, care e un record la cât de scump a fost, ne-am asumat asta și am știut că ne bazăm pe un public… În cazul ăsta e foarte greu să ții sub… A devenit o industrie.

Oamenii deja știu că se fac bani din filme, toți fac bani și e real. Majoritatea, și Ramon a fost pe plus, ale noastre au fost pe plus. Noi vorbim acum de filmele comerciale românești”, a spus Matei Dima, producătorul Tati part-time,

„E important și cum faci ca milionul de euro să fie folosit la adevărata lui capacitate”

a mai zis că nu este o regulă ca orice film să coste atât de mult, dând exemplul lui Mircea Bravo, care și-a găsit o nișă, reușind să țină costurile destul de jos.

„Mircea, de exemplu, e foarte bun la a ține costurile foarte jos. El se bazează foarte mult pe comunitatea lui. Lor le place vibe-ul ăla, mai ardelenesc, mai așa. El face film local, în zona aia rupe foarte mult genul ăla de umor. A făcut sute de mii de intrări și se vând foarte bine mai departe, pe platforme”, a adăugat Matei Dima, cel care s-a ocupat de Tati part-time.

„Am făcut parte din multe proiecte. E important și cum faci ca milionul de euro să fie folosit la adevărata lui capacitate. Eu chiar cred că pare mult. Arată mult mai mult (n. red.: susține că filmul ar fi costat mai mult decât atât)”, a completat Alex Bogdan, actorul care joacă cu Eva Măruță.

Producătorii comediei s-au gândit la Bendeac și Drăgulin pentru rolul lui Alex Bogdan. Tati part-time, locul 1 în box-office

Letiția Roșculeț, scenaristă și regizoare a producției pentru care s-a filmat o lună, zi de zi, a spus că ideea acestei comedii a avut-o BRo. Letiția s-a gândit din start la un burlac și o fetiță, iar fata trebuia neapărat să fie Eva Măruță.

Printre numele la care producătorii s-au mai gândit înainte să bată palma cu Alex Bogdan s-au numărat și Vlad Drăgulin și însă fiecare era ocupat cu alte proiecte.

Filmul Tati part-time a făcut furori în sălile de cinema din România. Pelicula a adus peste 144.000 de spectatori de la lansare, un adevărat record! Potrivit , filmul (locul 1 în box-office) a strâns 925.000 de dolari.

Pe locul al doilea în topul celor mai văzute filme s-a situat „Aquaman și regatul pierdut” (1.600.000 $). Locurile trei, patru și cinci au fost ocupate de „Night Swim” (180.000 $), „Ferrari” (147.000 $) și „The Snow Queen and the Princess” (119.000 $). Clasamentul primelor 10 filme este încheiat de Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie”, „Migration”, „Wonka” și „Bordea: teoria conspirației”.