Cât a slăbit Theo Rose la aproape o lună după ce a născut: ”Rugăciunile mele s-au dus”

Cât a slăbit Theo Rose la aproape o lună după ce a născut? Artista este extrem de activă în mediul online de când a devenit mamă pentru prima oară. Totodată, ea a vorbit recent și despre greutatea sa.

Cât a slăbit Theo Rose la aproape o lună după ce a născut

Artista a născut un băiețel perfect sănătos, pe nume Sasha. Deși s-a pregătit pentru o naștere naturală, în final, aceasta a suferit o operație de cezariană.

ADVERTISEMENT

După naștere, Theo Rose a revenit în mare parte la rutina ei zilnică. Chiar și așa, recent, artista se plângea de faptul că a devenit mult mai lată în șolduri, iar hainele pe care le purta anterior nu o mai încap deloc.

Deși picioarele sunt aceleași, se pare că artista mai are de lucrat în zona șoldurilor. Nu asta ar fi problema, ci mai degrabă kilogramele de după sarcină. Cât a slăbit Theo Rose la aproape o lună după ce a născut?

ADVERTISEMENT

Într-o nouă postare pe contul personal de socializare, artista spune că a scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație. , având în vedere că avea 62, aceasta are acum 50 de kilograme.

Artista vrea să scape de celulită

La o lună după naștere deci, Theo Rose a slăbit în jur de 12 kilograme. Chiar și așa, au apărut câteva neplăceri care îi dau mari bătăi de cap artistei. Aceasta spune că deși nu a avut vergeturi pe timpul sarcinii, după operația de cezariană s-a întâmplat ceva.

ADVERTISEMENT

Mai exact, aceasta simțea niște mâncărimi puternice, iar mai apoi s-a trezit cu o pată de vergeturi pe un picior. Nu o deranjează, dar celulita în schimb vrea să o elimine complet, având în vedere că este destul de slabă în rest.

„Cred că la operația de cezariană am scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație, adică rugăciunile mele, să rămân cu vreo 55 de kilograme de la 62 s-au dus, că am rămas cu 50 în cap.

Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit o mâncărime puternică. Și am așa, o pată de vergeturi pe un picior, care nu mă deranjează, nu am nicio problemă, dar de celulită vreau să scap.

ADVERTISEMENT

(…) N-am ce să le fac (n. red vergeturilor), dar pentru celulită sunt dispusă să fac câteva chestii ca să scap de ea, că nu se cade la o fată slabă să umble cu celulita pe ea”, a mărturisit Theo Rose pe contul său de Instagram.