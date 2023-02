Cât adevăr este, de fapt, în filmul The Last of Us de pe HBO. Ciuperca fatală, mit sau realitate

Pentru cei care nu au urmărit acest serial sau nu au jucat jocul pe care se bazează filmul, vă avertizăm simplu: SPOILER ALERT.

Ce este Cordyceps, ciuperca din The Last of Us

care a fost rulată deja de multe filme, seriale sau cărți cu și despre sfârșitul lumii sau despre invazia zombi. Cu toate acestea, The Last of Us diferă foarte mult de alte scenarii post-apocaliptice, printr-un detaliu simplu. Omenirea e nimicită cu ajutorul naturii, care se folosește de o ciupercă reală pentru a transforma oamenii în creaturi de tip zombie.

Dacă filmul, care a strâns în medie 21 de milioane de urmăritori, fiind devansat doar de Game of Thrones, cu 29 de milioane, urmărește drumul unor eroi care trebuie să înfrunte provocările unei lumi post-apocaliptice, povestea din spatele lui a pus pe gânduri multă lume.

E vorba mai exact de modul în care oamenii mor după ce sunt infectați cu ciuperca Cordyceps. Practic, această ciupercă își atacă gazda și o consumă, transformând-o într-o creatură de tip zombie. Aceasta e ghidată doar de instinctul de a ataca și mușca alți oameni. Atenție, această ciupercă chiar există.

Potrivit biologilor, când o ciupercă de tip Cordyceps atacă o gazdă, miceliul invadează și în cele din urmă înlocuiește țesutul gazdei. În tot acest timp, corpul alungit al fructului (ascocarpul) poate fi cilindric, ramificat sau de formă complexă. Ascocarpul poartă multe peritecii mici, în formă de balon, care conțin asci. Acestea, la rândul lor, conțin ascospori sub formă de fire, care de obicei se sparg în fragmente și sunt probabil infectați.

În prezent e știut că această ciupercă acționează asemeni unui parazit și infectează insectele, în special furnicile, reușind să-și dreneze complet gazda de nutrienți înainte de a-și umple corpul cu spori care vor lăsa ciuperca să se reproducă. Apoi obligă insecta să caute înălțimea și să rămână acolo înainte de a expulza acești spori, infectând alte insecte din apropiere în acest proces.

Cât de real e pericolul infectării cu Cordyceps

Din fericire, , însă și scenariul filmului ia în considerare acest aspect. De altfel, totul se bazează pe faptul că această ciupercă suferă mutații, pe fondul încălzirii globale, și reușește ulterior să contamineze omenirea.

Cercetătorii au identificat până acum puțin 30 de specii de Ophiocordyceps care parazitează furnicile, dar știm cu siguranță că există multe altele, deoarece fiecare specie de furnici care se infectează are propriile specii de Ophiocordyceps.

Există și ciuperci Ophiocordyceps și Cordyceps care infectează alte insecte precum viespile și muștele. De asemenea, ciuperca a reușit să se adapteze și să infecteze și alte artropode precum păianjenii.

Totuși, există riscul real ca această ciupercă să sufere mutații până în clipa în care va ajunge la mamifere sau oameni? Răspunsul foarte scurt este: Nu.

”Totul din corpul uman este atât de diferit de insecte încât aceste ciuperci infectează în mod normal, inclusiv fiziologia noastră, țesutul nostru nervos și temperatura corpului nostru. Chiar dacă ciupercile au putut provoca o mică infecție, tehnicile necesare pentru ca ciuperca să facă o manipulare atât de precisă pur și simplu nu există”, au punctat oamenii de știință contactați de . Într-un mod înfricoșător, filmul The Last of Us a luat inclusiv acest scenariu, prin care oamenii de știință care credeau că ciuperca poate ajunge să infecteze oamenii cândva erau considerați nebuni. Până în momentul în care Cordyceps a suferit mutațiile respective și omenirea a fost nimicită.

Cât costă suplimentele din Cordyceps

Între timp, între teorii ale conspirației, care nu văd cu ochi buni astfel de scenarii prezentate ”profetic” în filme, cert e că medicii chinezi au folosit Cordyceps de mii de ani, ca remediu pentru bolile plămânilor sau ale rinichilor.

Mai mult, suplimentele cu Cordyceps sunt adesea luate de sportivii care caută un avantaj competitiv, deoarece îmbunătățește rezistența. Cordyceps e, de asemenea, folosit de cei care au astm, alergii, BPOC, bronșită și răceli frecvente. Rămâne de văzut cum va fi afectată piața acestor suplimente după ce filmul a devenit viral.

Cert e că în acest moment, pe siteurile de specialitate, ciuperca se vinde sub formă de capsule și e promovată astfel: ”Cordyceps (Cordyceps sinensins) este o ciupercă exotică, care se caracterizează printr-un conținut ridicat de substanțe bioactive. Conține polizaharide, care constituie 40% din conținutul extractului”.

Prețurile pentru aceste suplimente variază de la 50 de lei la 500 de lei, în funcție de greutate și forma în care sunt vândute aceste suplimente (capsule, praf etc). Până la proba contrarie, ciuperca Cordyceps pare a fi sigură pentru uz zilnic. Până în ziua când nu va mai fi.