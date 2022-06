Un supliment alimentar, folosit de mulți români, pe lista roșie a UE. Avertismentul specialiștilor

Noul regulament gândit de Comisia Europeană va interzice administrarea unei doze mai mari de 3 mg de monakolina, după ce specialiștii au descoperit că pot să apară reacții adverse dacă substanța e folosită în combinație cu alte medicamente, potrivit

Avertisment al UE: Monakolina trebuie folosită cu precauție

Principala problemă pe care o ridică consumul de monokalina K în combinație cu alte medicamente e provocarea unor probleme digestive, hepatice sau alte sistemului nervos central.

”Autoritățile europene, care sunt îndreptățite pe siguranța alimentară au considerat ca monakolina sub forma de lactona este identica cu lovastatină, o substanță activă din mai multe medicamente autorizate în spațiul UE”, a declarat Răzvan Mihai Prisada, președintele Agenției Naționale a Medicamentului.

În consecință, va fi interzis consumul în cantități mai mari de 3 mg a substanței, începând din această perioadă. ”Exista un regulament european adoptat pe 1 iunie, acest an, care a intrat in vigoare pe 12 iunie, care modifică o reglementare deja in vigoare, în ceea ce privește cantitatea maximă de aport de monakoline din orezul fermentat cu drojdie roșie”, a completat Prisada.

Monakolina K e folosită pentru a și a trigliceridelor din sânge, însă trebuie administrată cu multă prudență, avertizează specialiștii.

”Ne confruntam cu o creștere a colesterolului de la vârste foarte mici și atunci trebuie să existe o soluție nealopată, în special pentru copii și pentru tineri, și o variantă bună ar fi această monakolină”, a transmis nutriționistul Lygia Alexandrescu, potrivit sursei citate.

”S-a constatat, în urma cu mai mulți ani, că populația din Asia care consumă preponderent orezul nu are și atunci, plecând de la acest lucru, s-a ajuns la faptul că în drojdia de orez roșu se găsește această substanță, monakolina k, care, administrată ca medicament, ține nivelurile colesterolului la valorile fiziologice”, a punctat, la rândul său, Dumitru Lupuleasa, președintele Colegiului Farmaciștilor din România.

Monakolina K reduce sinteza de colesterol în celulele ficatului, astfel nivelul de colesterol scade în sânge. Cu toate acestea, efectul este slab și nu durează, explică medicii cardiologi.

De asemenea, avertizează medicii, Monakolina nu trebuie administrată femeilor însărcinate, copiilor sub 18 ani sau persoanelor peste 70 ani. Modificările făcute de Comisia Europeană sunt obligatorii și vor fi impuse tuturor statelor membre.