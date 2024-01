Cât au ajuns să ceară formațiile pentru muzica la nuntă în 2024. Care sunt soluțiile cele mai ieftine

Scumpirile cu care a început acest an nu au ocolit nici evenimentele speciale, cum ar fi nunta. O tânără a fost uimită să afle ce prețuri cere o formație de muzică la o nuntă.

„Prețul m-a cam șocat”

Tânăra urmează să se căsătorească în acest an și a cerut sfaturi pe despre tarifele pe care le cer formațiile a acest eveniment special.Pregătirile de nuntă, pe lângă servicii, închirierea localului, meniul, invitații, includ și o formație de muzică.

ADVERTISEMENT

Dacă anul trecut organizarea unei nunți cerea un efort financiar imens, anul acesta spirala continuă. Tânăra a cerut ajutor internauților după ce o formație i-a spus cât trebuie să plătească pentru a-i cânta în ziua nunții.

„Sunt paralelă cu prețurile și nu am idee cât costă. Am cerut o ofertă unei formații și prețul m-a cam șocat. Voi cât ați dat pe muzică pentru nuntă?”, a cerut ea sfatul, scrie

ADVERTISEMENT

Potrivit sursei citate, trupa i-a cerut pentru întreaga prestație 6.000 de euro, în preț fiind incluse sonorizare, lumini, echipamente tehnice. Din păcate, viitoarea mireasă a aflat că prețurile cerute de formații sunt ridicate mai peste tot în marile orașe.

„Nu sunt foarte familiară cu prețurile formațiilor, am fost la o nuntă în Constanța în 2023 și am înțeles că ar fi dat 5000 euro parcă, formație care a cântat de la început până la sfârșit, pauze doar când luau masa, plus ceva dansatoare de cabaret (2 sau 3 numere au avut fetele, au dansat și cu lumea, întrețineau bătrâneii).

ADVERTISEMENT

Asta am auzit de pe acolo, nu am întrebat mirii. Pentru doar 3 prestații de mai puțin de o oră mi se pare în orice caz enorm. Pe aici cel puțin formația îți cânta toată noaptea. Noi pe dj botez sub 100 persoane am dat în jur de 1300 lei plus meniu”, a postat cineva.

DJ-ul, soluția mai ieftină

O soluție mai ieftină propusă de internauți a fost angajarea unui DJ, cu costuri între 500 și 1.000 de euro. Alții i-au spus că poate denunța și la DJ și să apeleze la o soluție și mai ieftină: un playlist pregătit din vreme și redat de un sistem bun de sonorizare.

ADVERTISEMENT

„Am fost vara asta la 2 nunți, una fără formație (playlist) făcut de cuplu, superb, lumea a dansat toată ziua și seara și a doua cu formație de 7000 de euro, ceva mai trist nu am văzut, numai piese triste de zici că lumea era la înmormântare, foarte rău”, a scris alt internaut, potrivit .

„La mine: zero. Am avut un laptop (personal) conectat la boxele deja existente în locație. Playlist făcut de mine pe Spotify cât să țină toată noaptea. Nuntă relativ mică (circa 50 de persoane) într-o locație drăguță”, se putea citi în alt răspuns.

Și altul: „5000 euro Solist și solistă + 5 instrumentiști și vin și pentru tradiții acasă, cam scump în opinia mea dar am avut pe cineva specific în minte. Am găsit și la 3000 de euro o formație mai mică dar care sincer își făcea treaba bine”.