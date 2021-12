Cât câștigă Cătălin Itu pe lună la Dinamo ca să rateze cu poarta goală. Ocazii incredibile. Exclusiv

Dinamo a suferit o nouă umilință în meciul cu Academica Clinceni, pe care formația bucureșteană l-a pierdut cu 0-1. Elevii lui Mircea Rednic s-au întrecut în ratări, însă cea mai mare i-a aparținut lui Cătălin Itu.

, în această toamnă, sub formă de împrumut, de la campioana CFR Cluj, transferul fiind anunțat în exclusivitate de FANATIK. Contractul de împrumut urmează să expire la finalul actualului sezon.

Cât câștigă Cătălin Itu pe lună la Dinamo ca să rateze cu poarta goală

Cătălin Itu a avut mai multe ratări uluitoare în partida cu Academica Clinceni. Tânărul mijlocaș nu a reușit să înscrie nici măcar cu poarta goală, trimițând mingea peste aceasta.

În ciudat evoluțiilor nesatisfăcătoare, Itu are un salariu bun pentru nivelul Ligii 1. FANATIK a aflat că mijlocașul, împrumutat de la CFR Cluj, câștigă 5.000 de euro pe lună, la Dinamo.

Cătălin Itu, ratări monumentale și în Dinamo – FC U Craiova

Fotbalistul, în vârstă de 22 de ani, s-a întrecut în ratări și în partida Dinamo – FC U Craiova, terminată 0-0, în etapa a 17-a din Liga 1.

Aducearea lui Cătălin Itu, în această toamnă, la Dinamo, era văzut ca o lovitură dată de „câini” pe piața tranferurilor, având în vedere problemele de lot pe care le avea formația roș-albă. Însă, evoluțiile tânărului jucător nu au fost satisfăcătoare, acesta reușind să dea doar o pasă de gol, în 12 partide bifate pentru bucureșteni.

Mircea Rednic, „foc și pară” după Academica Clinceni – Dinamo 1-0

La finalul partidei Academica Clinceni – Dinamo 1-0, la adresa elevilor săi. Acesta și-a criticat jucătorii pentru faptul că nu au reușit să înscrie, deși au avut nenumărate ocazii.

„Fotbalul se joacă pe goluri. Am făcut o repriză foarte bună. Am avut 7 cornere în prima repriză, băteam de la un corner la altul. Ei au avut un corner, au înscris. A fost o greșeală de marcaj la golul lor. Am dominat, dar nu e suficient. Trebuie să avem 20 de ocazii ca să putem marca…

E lipsă de calitate în fața porții. Ai situații și nu poți să o bagi în poartă. Echipa joacă, ajunge în față. În repriza a doua ne-a fost foarte greu, n-am jucători care să-mi elimine om din joc. Au venit centrări, dar Deian a scăpat de vreo două ori, a dat în fața porții, dar n-a fost nimeni acolo.

Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar poate asta e ceea ce pot ei să joace. Am schimbat, le-am dat posibilitatea tuturor să joace…

Le-am spus să fie pozitivi, unul e mai deștept decât altul. Nu, toți suntem de vină! Trebuie să înțeleagă că, dacă nu formează o echipă, o să fie greu.

N-am venit ca să cedez rapid. Nu plec! Jucătorii să înțeleagă că au plecat antrenori, acum e rândul lor să plece! De doi ani sunt aceleași rezultate. Antrenorii ce să facă, să aducă mingea în fața porții? Păi, o aducem! Ratăm singuri cu portarul”, a declarat Mircea Rednic, la finalul partidei cu Academica Clinceni.

Situația lui Dinamo este una disperată, având în vedere că se află pe loc retrogradabil, iar diferența dintre gruparea bucureșteană și FC U Craiova, echipa aflată pe primul loc de baraj, este de șase puncte.

Dinamo o va întâlni, acasă, pe Chindia Târgoviște, în următoarea etapă de campionat. Partida este programat luni, 13 decembrie, la ora 20:30.