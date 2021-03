Cât costă cumpărăturile online de la Mega Image, Carrefour, Kaufland sau Auchan, alternativa la restricţiile de după ora 18:00

Mega Image, Carrefour sau Auchan oferă varianta cumpărăturilor online ca alternativă la restricţiile impuse după ora 18.00! Concret, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a dat o derogare pentru livratori care pot activa și în intervalul orar 18.00-05.00.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este un tronson orar de care vor putea beneficia în zilele următoare operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

De exemplu, Bringo, poate cel mai cunoscut serviciu de livrare poate să aducă orice produs din Carrefour până la ora 21.00. Termenii, prețul și condițiile le găsiți pe site-ul lor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ofertele de cumpărături online de la Mega Image, Carrefour, Kaufland sau Auchan

De asemenea, FoodPanda livrează de la Kaufland. Interesant este că firma are transport gratuit în luna martie. Așadar, ultimele zile ale lunii pot însemna o adevărată afacere.

Un alt jucător important de pe piață, Cora livrează prin cora.ro. Are și serviciul cora Drive, prin care poți ridica personal cumpărăturile comandate online.

ADVERTISEMENT

De remarcat că și acest hipermarket are în toată luna martie livrare gratuită la comenzile de peste 300 lei si 20% reducere prin Tichet Cora la comenzile cu ridicare din spatiul drive în limita a 100 lei/card/zi/persoană.

Nu în ultimul rând, francezii de la Auchan livrează prin serviciul propriu online. Sunt nu mai puțin de trei 3 modalități de livrare a comenzilor plasate online

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Unde puteți comanda după ora 18.00 și cât costă serviciul de livrare

Click&collect înseamnă puncte dedicate in toate cele 33 de hipermarketuri Auchan, la Serviciul Clienti. La plasarea comenzii ai posibilitatea de a-ti alege ziua si intervalul orar in care doresti sa ridici comanda.

Dacă ne raportăm strict la livrarea la domiciliu, atunci comenzile vor fi livrate la adresa indicata de tine in momentul plasarii comenzii. Ridicarea din drive – comenzile pot fi ridicate din zona Drive aflata in parcarea centrului comercial. Cand plasezi comanda ai optiunea de selectare a zilei si intervalului orar in care doresti sa ridici comanda.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Comenzile cu livrare la domiciliu sunt livrate intr-un termen de 24h de la plasarea comenzii, cu exceptia comenzilor care contin electrocasnice mari, in cazul carora termenul de livrare poate ajunge pana la 72h.

De remarcat că Auchan percepe o taxa unica de livrare, in valoare de 15 lei, pentru comenzile care contin produse alimentare si nealimentare, indiferent de valoare si cu o greutate maxima de 30 kg;orice kg in plus va fi taxat suplimentar cu 1 leu/kg. Pentru comenzile care contin electrocasnice mari, taxa de livrare este de 35 lei, pentru o greutate maxima de 30kg;orice kg suplimentar va fi taxat cu 1 leu/kg.

ADVERTISEMENT

Cum poți comanda din supermarketuri după ora 18.00

Un supermarket preferat de români, Mega Image livrează tot prin serviciul propriu online. De altfel, belgienii spun că poți rezerva chiar și un interval orar pentru livrare sau ridicare din magazin.

Pentru livrarea produselor proaspete, din zona Bucurestiului, masinile de transport sunt dotate cu instalatii frigorifice speciale. Interesant este că operatorul nu livrează national produsele prospete sau congelate. Astfel, orice produs ajunge la tine in cele mai bune conditii indiferent de anotimp.

ADVERTISEMENT

Taxa de transport este de 20 de lei, indiferent de adresa de livrare. Pentru depasirea limitei de 40 de litri de lichide se aplica o taxa suplimentara. Poti vizualiza in timp real, in cosul de cumparaturi, toate costurile asociate comenzii tale, inainte de a o finaliza. In plus, poti beneficia de oferte cu livrare gratuita.

Glovo livrează de la Kaufland, Cora, Penny, Auchan. Lista nu se termină aici -aceștia îți pot aduce acasă orice comandă de mâncare, dar și multe alte supermarketuri, magazine și farmacii, în caz de nevoie. Totodată, Emag are secțiunea Tazz, livrează de la Mega Image.

În ce orașe se închid magazinele după ora 18.00

Vă readucem aminte că noile restricţii impuse de Guvern au intrat în vigoare de duminică seară. Astfel, în toate localităţile în care incidenţa este mai mare de 4 la mie agenţii economici vor închide la ora 18.00, iar deplasarea persoanelor în afara locuinţei, după ora 20.00, va fi permisă doar pentru câteva motive bine întemeiate.

Potrivit ultimelor date, 16 dintre municipiile reşedinţă de judeţ au trecut de rata de infectare de 4 la mie, iar alte 13 au deja peste 3. Capitala a ajuns la o rată de infectare de 6,88, fiind deja adoptate noi măsuri de către CMBSU.

Hotărârea de Guvern prevede limitarea circulaţiei, de la ora 20.00, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în localităţile care au incidenţă mai mare de 4 la mie, dar şi închiderea operatorilor economici la ora 18.00.

Conform documentului, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00—5,00, cu următoarele excepţii:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi

deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente

deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei

deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

Ce variante au operatorii economici

De asemenea, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00.

Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00—18,00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

Totodată, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00—18,00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori.

Prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Documentul mai prevede că se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori.