Cât costă, de fapt, noua Dacia Spring. Noul model are un design complet refăcut și beneficiază de echipamente moderne

Ce are, în realitate, noua Dacia Spring. Actualul model de pe piață are un design refăcut total și dotări esențiale. La începutul acestui an mașina a beneficiat de o revizuire completă a designului. În plus, are schimbări semnificative.

Autoturismul se bucură de noi tehnologii și o gamă extinsă de sisteme de siguranță. Producătorul de la Mioveni a anunțat că mașina este disponibilă în trei variante de echipare, oferind motoare cu puteri cuprinse între 45 și 65 CP.

Autonomia maximă este de până la 220 km. Cât despre prețul pe care îl are Dacia Spring oamenii trebuie să știe că Spring facelift este cel mai ieftin model electric din Europa, cu un cost de bază de 16.900 de euro, TVA inclusă.

De asemenea, în România, prin programul Rabla 2024, mașina poate fi achiziționată cu suma de 11.800 de euro. În cazul variantei cu motorizare de 65 CP, oferta Dacia Spring cuprinde două niveluri de finisare, denumite Expression și Extreme.

De această dată prețurile de listă sunt de 18.900 de euro, respectiv 19.900 de euro. În cazul în care se aplică programul Rabla Plus, atunci Dacia Spring Expression 65 costă 13.800 de euro. În aceeași notă, cota Daciei Spring Extreme 65 ajunge la 14.800 de euro.

Dacia Spring, clasată pe locul 3 în Europa

a fost clasată în anul 2023 pe locul 3 în Europa în topul mașinilor electrice căutate cel mai mult de clienții persoane fizice. Mașina este primul automobil electric din gamă care a obținut un succes notabil.

Până în momentul de față au fost vândude mai bine de 140.000 de unități, dintre care 61.803 au fost comercializate anul anterior. Modelul este unicul automobil 100% electric din Europa care cântărește mai puțin de o tonă.

Mai exact, mașina are o masă proprie de 984 kg în echiparea superioară Extreme. În configurația de bază, Dacia Spring vine echipată cu sistemul Media Control. Clienții au posibilitatea de a opta pentru sistemul Media Nav Live, care include un ecran central de 10 inch.

Mai mult decât atât, pentru a se conforma noilor reglementări GSR2, fiecare model de Spring include în mod standard următoarele funcții: frânare automată de urgență, alertă pentru menținerea benzii și a părăsirii acesteia.

Dacia Spring mai dispune de recunoașterea semnelor de circulație, sistem de supraveghere a șoferului și sistem de apel de urgență eCall, ceea ce o face să fie extrem de atractivă pentru români, dar și pentru străini.