Cât costă, de fapt, un pensat la Dana Roba. Suma i-a înfuriat pe fani: „E chiar bătaie de joc!”

Dana Roba a dezvăluit care este prețul pentru un pensat, însă fanii s-au înfuriat rapid. Vedeta a fost acuzată că încearcă se îmbogățească de pe urma coșmarului prin care a trecut anul trecut.

Cât costă un pensat la Dana Roba

Deși a fost lovită cu cruzime de Daniel Balaciu, încă soțul său în acte, la începutul lunii iunie, Dana Roba a trăit un miracol. Timp de 48 de ore a fost în comă, a fost operată pe creier și totuși acum duce o viață normală.

Deși încă mai are nevoie de operații , vedeta s-a întors la muncă după doar 7 săptămâni de la tragedie. Astfel, a reușit să-și strângă bani pentru intervenții.

Prețurile cerute de make-up artist nu sunt unele pentru toate buzunarele. După cum a dezvăluit chiar ea, un machiaj pentru mirese

După o zi de muncă, de la 5.30 până la 19.00, în care a avut cinci-șase cliente, Dana Roba câștigă bani frumoși, iar de curând, aceasta și-a făcut public și prețul cerut pentru un pensat.

Astfel că, pentru stilizarea sprâncenelor, Dana Roba încasează 150 de lei, preț care i-a nemulțumit pe fani. Mulți au criticat-o și au afirmat că încearcă să se îmbogățească de pe urma calvarului prin care a trecut.

Cum se apără Dana Roba

În aceste condiții, Dana Roba a reacționat și a explicat că ea nu își dorește cantitate, ci calitate atunci când vine vorba despre clienții săi. „Nu înțeleg de unde atâta hate? Vreau să văd una din voi, dacă ați fi fost în comă 48h, să vă întoarceți la munca după 7 săptămâni…

Nu vă este rusine? Cine își cumpără haine de la Zara nu înseamnă că Gucci sunt urâte… fiecare intră în magazinul unde îi permite bugetul. Am pus acest preț tocmai că îmi selectez clientela. Eu nu am nevoie de cantitate, am nevoie de calitate! Sper că sunt destul înțeleasă. Vă mulțumesc!”, a scris Dana Roba în mediul online.

„Nu înseamnă că trebuie să profiți de ceea ce ai pățit”

Chiar și așa, comentariile au continuat, iar internauții au fost de părere că vedeta exagerează. Chiar și unii care în trecut îi luau apărarea au simțit nevoia să-i atragă atenția asupra acestui aspect.

„Nu știu dacă ți-a apărut, sau mai bine zis dacă ai văzut… Eu ți-am mai lăsat comentarii când lumea îți scria de rău. La început de relație cu Beni, ba că erai cu el dinainte de a se întampla nefericitul eveniment și așa mai departe, și mereu am avut doar cuvinte frumoase la adresa ta, așa cum am și acum, de altfel. Am spus și eu de data aceasta faptul că pentru un pensat, care de altfel crește repede, mi se pare mult 150lei.

Și la salariile din Romania… Și înțeleg și faptul că nu vin la tine persoane care muncesc pe un salariu mediu, că ăia abia se descurcă cu facturile și necesarul de zi cu zi. Nu spun cu răutate, cu hate, e doar referitor la prețul pentru pensat”.

„Asta nu înseamnă că trebuie să profiți de ceea ce ai pățit. Dar nici eu nu sunt de acord cu violența, și mai rău, cu ceea ce ai pățit tu. Dar la ce sumă ceri tu pentru un amărât de pensat, e chiar bătaie de joc/ Cred că este penseta Versace/ Vrea să se îmbogățească peste noapte. Să fim realiști, totuși!/ Ce faci de 150 ron? Și implant de sprâncene?”, sunt o parte din comentariile primite de Dana Roba.