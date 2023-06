Cât costă o bere pe plajă și un șezlong la Mamaia, la început de iunie. Unde sunt cele mai căutate hoteluri

Trebuie reamintit că sunt ultimele zile în care turiștii pot beneficia de tarife chiar și cu 60% mai mici decât în vârf de sezon, în cadrul programului ”litoralul pentru toți”, cu toate că cel mai ieftin șezlong pe plajă costă 20 de lei, iar o bere pe plajă e 7 lei.

Cât costă o bere pe plajă și un șezlong la Mamaia

Potrivit , foarte mulți dintre turiști sunt bucureșteni veniți pe plajă să se bucure de vreme alături de familie. ”Ne-am gândit de dimineață și am venit spre mare”, explică un turist. Alți oameni au venit chiar din SUA sau din Turda pentru a se întâlni pe plaja din Mamaia.

Fratele meu e din America, sora mea din Italia, ea din Turda, eu din Iași”, a explicat turistul. Răzvan Chițan, administrator de plajă, a oferit mai multe detalii despre prețurile la care se pot aștepta turiștii de pe litoral în această perioadă.

”Șezlonguri s-au închiriat cel mai mult, prețul unui șezlong este de 30 de lei și nu se va mai modifica prețul la 25 iulie, iar berea la draft este 7 lei”, explică specialistul. Departe de șezlonguri și beri, mai mulți copii se bucură de apa caldă din piscină, fericiți că se află la mare.

Copiii spun că le place cel mai mult să stea la piscina de copii, deși au vizitat și plaja unde au văzut pești. ”Am văzut plaja, am văzut și pești, din ăia mititei”, se laudă un copil. ”4 stele cred că are, dar ceva pentru băiețel să aibă spațiu de joacă, relaxare și nu multă gălăgie și aglomerație că noi am venit pe liniște, nu pe distracție”, explică și tatăl său.

Litoralul pentru toți este mană cerească pentru români, pentru că un sejur de 5 nopți la un hotel de 3 stele în Mamaia pornește de la 610 lei de persoană, însă turiștii caută și hotelurile care nu sunt incluse în program. De fapt, potrivit managerului unui hotel, gradul de ocupare e de peste 90%.

”Gradul de ocupare este de 95%, tarifele pornesc de la 340 de lei pe noapte, cameră dublă standard cu mic dejun inclus”, explică Elena Drăghici, managerul hotelului. Turiștii rămân atenți la prețuri și preferă hotelurile de 3 și 4 stele din Mamaia și Eforie Nord, unde se pot bucura de tarifele reduse cu 25% până la început de iulie.

”Tarifele în perioada aceasta față de sezonul când este complet, când vine toată lumea, sunt cu 50% mai puțin, iar marea majoritate a turiștilor sunt în general familii cu copii”, explică și Robert Harabagiu, reprezentantul unui hotel din Mamaia, pentru sursa citată.

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, a vorbit, la rândul său, despre această perioadă a verii din punct de vedere turistic: ”În primele cinci luni ale anului vedem o creștere de 60% a rezervărilor, peste 60% ceea ce înseamnă că oamenii au fost mai hotărâți, au cumpărat mai din timp, au profitate de reducerile de înscrieri timpurii și sperăm să avem o vară foarte bună. Finalul de iunie este rezervat 95%”. De remarcat că programul se va încheia pe 18 iunie, dar va fi reluat în toamnă, la fine de sezon estival.