Cât costă o noapte de cazare la all inclusive, la Năvodari şi Mamaia. Ce ţi se oferă în schimbul acestor bani

Dilema oricărui turist care îşi planifică o vacanţă la mare este dacă să îşi ia sau nu cazare la all-inclusive. În felul acesta banii cheltuiţi în staţiune în timpul sejurului ar fi mai puţin, dar costurile plătite anticipat ar fi mai mari decât pentru o cazare clasică.

10.000 lei pentru şapte nopţi la all inclusive, la Năvodari

Dacă principalele voastre cerințe pentru odihnă sunt soare, mare şi plajă, atunci cazarea all-inclusive vi se potriveşte perfect, pentru că aveţi tot ce vă trebuie doar la câţiva paşi distanţă.

Cazarea all-inclusive include, pe lângă costul camerei, bufet și baruri pe plajă/piscină, băuturi și un bar local cu băuturi alcoolice. Reţineţi, toate acestea sunt valabile numai pe timpul în timpul zilei.

, după cum scrie . Pentru un pachet de 7 nopţi la all inclusive, la Năvodari, turiştii plătesc în jur de 10.000 de lei.

Cei care se ocupă de buna dispoziţie a turiştilor ne dau asigurări că sejurul merită toţi banii. “Turiştii au inclusă cazare şi cele 3 mese principale plus băuturile, dar totodată, în pachetul de all inclusive, au şezlongurile atât la plajă, cât şi în zona piscinelor gratuit, plus un program de activităţi care începe de la ora 9 şi ţine până târziu în noapte”, a declarat Cristiana Belu, manager de resort, penstru sursa citată.

Dacă mergeţi ceva mai la sud de Năvodari, , în jur de 1.500 de lei pe noapte, sejurul de două persoane. Dacă v-aţi fi gândit să vă faceţi rezervările din timp aţi fi plătit însă chiar cu jumătate mai puţin.

În Mamaia, spre deosebire de Năvodari, oferta pare mai diversificată. Unele concepte de aici se concentrează pe distracția copiilor şi relaxarea părinților.

“Avem spectacole pentru cei mici cât şi pentru cei mari. Un loc de joacă de peste 2 mii de metri pătraţi pe plajă, un loc la piscină şi de asemenea un loc de joacă în interiorul hotelului, unde doamnele care se ocupă de locul de joacă vor fi încântate să aibă grijă de micuţi când părinţii vor să se mai liniştească”, explică Bellamy Zahiu, unul dintre proprietarii unui astfel de hotel.

Cei care nu sunt atraşi de pachetele all inclusive pot alege o cazare clasică la un hotel de 3 sau 4 stele, cu preţuri variind între 400 şi 800 de lei pe noapte, cu micul dejun inclus.