Cât costă să bei o cafea la una dintre terasele din Herăstrău. Prețul e de necrezut

Cât costă să bei o cafea la una din terasele din Herestrău. Prețul e de necrezut, mai ales că este vorba de unele dintre cele mai populare terase din București. Multe vedete autohtone și-au deschis restaurante acolo.

Ce sumă trebuie să scoți din buzunar pentru o simplă cafea în localurile din Herăstrău. E incredibil de câți bani e nevoie

Ce sumă trebuie să scoți din buzunar pentru o simplă cafea în localurile din Herăstrău. E incredibil de câți e nevoie. Ionuț Cristache, jurnalist la Prima News, le-a arătat tuturor bonul în urma achiziției sale.

ADVERTISEMENT

Prezentatorul a rămas uimit de costurile ridicate, precizând că s-a nimerit să fie în zonă când a simțit nevoia să savureze o băutură caldă. Nu a servit-o în restaurant pentru că era pe grabă, ci a luat-o „la pachet”.

„M-am nimerit azi prin Herăstrau. Am căutat să-mi iau o cafea! Cum nu voiam de la dozatoare, am intrat la una dintre terase, am luat-o la pachet și m-am cărat că aveam treabă”, a scris vedeta pe .

ADVERTISEMENT

„Iată prețul…”, a completat jurnalistul Ionuț Cristache. Ei bine, este vorba de 25 de lei pentru o singură cafea. Comentariile oamenilor nu au întârziat să apară, unii sugerându-i să plece de acum înainte cu cafea de acasă.

Vedeta de la Prima News și-a cumpărat un espresso dublu, ceea ce înseamnă că este vorba de două doze de espresso scurt. Cu toate acestea costul uriaș nu se justifică, prețul fiind unul destul de piperat având în vedere nivelul de trai din România.

ADVERTISEMENT

Cum se face espresso dublu

Espresso reprezintă o băutură de care își are originea în Italia, de unde îi vine și numele. Denumirea sa înseamnă „a pune sub presiune” și descrie întocmai procesul prin care se face cu ajutorul apei fierbinți.

Cafea măcinată trebuie să fie una fină și de bună calitate. De asemenea, e foarte important aparatul care se folosește pentru un gust desăvârșit. Barista ne învață că o ceașcă de espresso dublu conține două doze de cafea.

ADVERTISEMENT

Concret, este vorba de aproximativ 14 g și aproximativ 60 ml de apă fierbinte. Raportul dintre cele două nu trebuie trecut cu vederea. De asemenea, espresso are nevoie de un anumit timp de pregătire, un timp scurt făcând cafeaua să fie măcinată grosier și nu e bine.

Din păcate, grosimea este cea care afectează cel mai mult gustul băuturii. Totodată, timpul de extracție ar trebui să fie de 25-30 de secunde. Cantitatea finală de espresso dublu trebuie să fie de 40-50 ml de cafea.