Cât costă să faci pașaportul în 2024. Actele necesare pentru eliberarea acestuia

Cât costă să faci pașaportul în 2024. Cei care au nevoie de eliberarea acestui document trebuie să știe că au de parcurs câțiva pași. Ei trebuie să depună anumite acte în acest sens și să plătească o taxă.

Acești pași sunt făcuți la unul dintre serviciile publice de pașapoarte. În mod normal, pentru emiterea actului nu trebuie să îți rezervi mai mult de 15 zile lucrătoare. Apoi, vei putea ajunge în afara spațiului UE.

Fie că vorbim de eliberarea pașaportului temporar, fie că vorbim de cel electronic, trebuie să prezinți câteva documente la serviciul public. , chitanța din care reiese achitarea taxei de pașaport și pașaportul vechi, dacă ai deținut unul.

În ceea ce privește taxele pentru pașaport acestea sunt diferite în funcție de tipul documentului, dar și de vârsta celui care îl solicită. Astfel, pentru pașaportul simplu electronic taxa este de 258 de lei în cazul persoanelor care au peste 12 ani.

Acte necesare pentru pașaportul copiilor

Pentru copiii care au sub 12 ani, costul este de 234 de lei, în 2024. Dacă vorbim de pașaportul simplu temporar, acesta este 96 de lei, indiferent de vârsta solicitantului. Cel electronic are o perioadă de valabilitate de 10 ani, iar cel temporar de un an.

Taxele pot fi plătite la casieriile CEC Bank sau la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank. De asemenea, pot fi achitate și online, prin . Documentul care atestă plata trebuie să conțină datele persoanei în cauză.

După achitarea taxei și depunerea actelor necesare la serviciile publice de pașapoarte, solicitantul trebuie să depună un formular completat și să facă o fotografie. Odată făcuți acești pași, pașaportul va fi gata în 7-15 zile lucrătoare.

Pentru a-l ridica, persoana în cauza trebuie să se prezinte la locul solicitării cu buletinul. există anumite aspecte diferite. Valabilitatea acestora este de trei ani pentru cei care au până în 12 ani și de 5 ani în cazul celor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani.

De asemenea, pentru copii sunt necesare mai multe acte la dosar. Vorbim de certificatul de naștere, buletinul în cazul celor care au peste 14 ani, cărțile de identitate ale părinților, chitanța obținută în urma achitării taxei și pașaportul anterior, dacă acesta a existat.