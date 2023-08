Cât costă și unde se află cea mai ieftină casă din lume. Prețul ei e uluitor de mic

Cea mai ieftină casă din lume se vinde la un preț ireal. Cu toate acestea, viitorul cumpărător are mult de muncit la această locuință, care are potențial.

Cât costă cea mai ieftină casă din lume. Unde se află locuința

În orașul Pontiac din statul Michigan, SUA, se află cea mai ieftină casă, care are . Construită în anul 1956, pe un teren care are 480 de metri pătrați, casa are două dormitoare, o baie și o bucătărie mare.

ADVERTISEMENT

Locuința , însă cel care o cumpără va avea parte de o adevărată aventură. Casa este în paragină și are nevoie de multe renovări.

“Vă prezentăm ea mai ieftină casă din lume, situată în inima orașului Pontiac, Michigan. La un preț uluitor de 1 dolar (da, ați citit bine), această nu este doar o casă – este un bilet la aventura imobiliară a vieții voastre.

ADVERTISEMENT

Intră în casă și experimentează un carusel palpitant al emoțiilor, în timp ce descoperi fiecare colțișor care cerșește atingerea ta creativă. Acoperișul cu siguranță a avut și zile mai bune, dar hei, încă nu plouă în casă”, a spus agentul imobiliar Chris Hubel despre locuința cu pricina, potrivit .

În imaginile postate pe site-ul de imobiliare , se poate vedea cum podelele din lemn sunt zgâriate. Cada din baie, care are aspectul mucegăit, are și ea nevoie de reabilitare.

ADVERTISEMENT

De asemenea, veranda din beton din exterior și treptele sunt acoperite de un tufiș și de buruieni înalte. Cel care va achiziționa locuința va avea nevoie să le tundă.

Casa s-a vândut anul trecut cu peste 4.000 de dolari

Deși casa se vinde atât de ieftin, are nevoie de reparații costisitoare atât la exterior, cât și în interior. Cei interesați pot achiziționa casa până pe 23 august.

În cazul în care un client va dori să ofere mai mult, pentru a avea prioritate în fața altora, agenția va accepta oferta, chiar dacă prețul afișat este de un dolar.

ADVERTISEMENT

Potrivit experților, aceasta este o strategie de marketing. În acest fel, cumpărătorii interesați se vor întrece pentru a oferi o sumă mai mare decât cea pe care a cerut-o agenția.

“Îmi doresc să fac asta de ani de zile. O proprietate își va găsi întotdeauna adevărata valoare de piață, Aceasta este o șansă de a demonstra asta”, a mai spus agentul imobiliar despre casă. În 2022, casa s-a vândut cu 4.092 de dolari.