Cât de bine se înțeleg Diana Matei și Marian Cleante: ”Bineînțeles că ne mai certăm”

Diana Matei și Marian Cleante s-au căsătorit în urmă cu 17 ani. Deși la început părinții artistei nu au fost de acord cu relația lor, iată că aceasta a preferat să își urmeze inima. Și s-a dovedit a fi o alegere destul de bună, având în vedere că ambii sunt extrem de fericiți.

Cum se înțeleg, de fapt, Diana Matei și Marian Cleante

Iar acest lucru este valabil atât pe plan personal, cât și profesional. Cei doi cântă împreună, însă acest lucru vine și cu o serie de dezavantaje.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat recent, Diana Matei a spus cum se înțelege, de fapt, cu soțul ei. De asemenea, artista a vorbit și despre momentele în care cei doi se mai ceartă. Se pare că totul pornește de la colaborarea lor, având în vedere că fiecare are un punct de vedere diferit.

Artista spune că atunci când vine vorba de viața profesională, apar o serie de conflicte. . Tot ea este și cea care cedează prima și care și-a dat seama de unde pornesc anumite frustrări.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în toți acești ani de relație, dar și de colaborare, cei doi și-au dat seama că nimeni nu are nimic de câștigat de la o ceartă. Diana Matei recunoaște că în final lucrurile oricum se făceau așa cum își dorea ea.

De la ce pornesc certurile dintre cei doi

”Bineînțeles că ne mai certăm, de la chestiile profesionale. De regulă eu am o chestie. Se întâmplă uneori să fac o ședința cu oamenii, asta înseamnă că e rău. De la prostii ne certăm. Eu cedez prima. Primii ani nu vedeam, el doar.

ADVERTISEMENT

După care s-a făcut un schimb de putere și mă frustra asta. Apoi am stat și m-am gândit și am zis că nu e treaba bună să ne certăm, nu câștigă nimeni. Am zis apoi să îl las să îi treacă nervii și apoi se va face ca mine.”, a declarat cântăreața, potrivit antenastars.ro.

Dincolo de certurile legate de partea profesională însă, cei doi se înțeleg destul de bine. Artista recunoaște că Marian Cleante o răsfață în fiecare zi. De asemenea, bărbatul este grijuliu și are grijă ca soției sale să nu îi lipsească absolut nimic.

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, el îi oferă liniște, povestește artista. Iar grija, dar și atenția pe care le primește sunt mai mult decât suficiente pentru ea. Diana Matei spune că se ”hrănește” cu astfel de gesturi și că se simte un om cât se poate de împlinit.