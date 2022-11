Cât de fericită este Irina Rimes în brațele iubitului francez! Artista nu s-a ferit de ochii lumii și i-a arătat toată afecțiunea

Irina Rimes s-a afișat cu iubitul ei, francezul David Goldcher, în weekend la o nuntă și nu s-a ferit să posteze imaginile pe rețelele de socializare.

Cât de fericită este Irina Rimes în brațele iubitului francez!

, alături de care are o relație de ceva timp.

Cântăreața în vârstă de 31 de ani și iubitul ei au fost împreună la nunta unor prieteni, unde Irina Rimes i-a arătat multe dovezi de afecțiune partenerului de viață.

Vedeta s-a așezat în poala iubitului său și cei s-au sărutat cu foc. Ambii erau foarte zâmbitori în toate pozele publicate pe rețelele de socializare, semn că sunt foarte fericiți împreună.

Irina Rimes și iubitul ei s-au îmbrățișat și s-au sărutat fără să le pese de privirile celor din jur.

Irina Rimes l-a prezentat părinților pe iubitul francez

Relația dintre ei este una foarte serioasă, și și-au cunoscut părinții.

Ulterior, a venit și rândul francezului să îi cunoască pe părinții moldoveni ai Irinei Rimes. Vedeta a mărturisit că mama ei, viitoarea soacră a francezului, a fost foarte impresionată de el și i-a spus vedetei că trebuie să facă tot ce poate pentru a-l păstra în viața ei.

„Mama a rămas cea mai impresionată de el. Am avut o masă foarte mare, au venit pe la noi rude. După ce au plecat oaspeții, noi am ieșit afară, să îi petrecem și cred că am stat vreo jumătate de oră afară, poate chiar mai mult.

David a rămas în casă și a strâns singur masa și a spălat vasele. Când a intrat mama în casă, mi-a zis: «Irina, Irina, pe ăsta poți să-l păstrezi. Ăsta îmi place»”, a spus artista.

După ce au stat în Franța o perioadă, cântăreața și iubitul ei au mers în vizită la părinții acestuia, despre care artista are numai cuvinte de laudă.

„Mi-am întâlnit și eu socrii, pe Frederik și pe Jean Jaques. Tata socru e un om tare interesant. Vorbesc în franceză cu ei, mi-am luat profesor de franceză în pandemie. Și David învață româna tot cu profesorul meu”, a declarat solista, la podcastul „Acasă la Măruță”.