Cât de geloasă este, de fapt, Emily Burghelea în relația cu Andrei: ”La crize încă n-am ajuns”

Cât de este, de fapt, Emily Burghelea în relația cu Andrei. Concurenta emisiunii Săriți de pe fix a dezvăluit că la crize încă n-a ajuns până în acest moment. Cei doi sunt căsătoriți și sunt părinții unei fetițe și a unui băiat.

Emily Burghelea, bănuitoare în mariajul cu Andrei? Frumoasa blondină a făcut o mărturie care va surprinde pe multă lume

Emily Burghelea a fost întrebată dacă este bănuitoare în mariajul cu Andrei, bărbatul cu care se iubește și cu care a ajuns la altar în 2021. Frumoasa blondină a făcut o mărturie inedită care va surprinde pe multă lume.

ADVERTISEMENT

Fosta participantă de la Bravo, ai stil recunoaște că este o persoană geloasă prin prisma zodiei în care s-a născut. Este Scorpion și asta o face să fie pasională, posesivă și foarte iubitoare. crede că gelozia este o trăsătură care se regăsește la majoritatea femeilor.

„Eu sunt și recunosc, chiar sunt foarte geloasă. La crize n-am ajuns, pentru că nici el nu mi-a dat motive. Dar dacă s-ar întâmpla motive, cu siguranță aș face crize! Dar nu am umblat niciodată în telefonul lui.

ADVERTISEMENT

Nici el nu umblă în telefonul meu, pentru că avem atât de multă încredere unul în celălalt, încât nu e cazul”, a declarat Emily Burghelea despre mariajul cu Andrei, într-un interviu pentru .

Cine este Andrei, soțul lui Emily Burghelea

Emily Burghelea este fericită și împlinită alături de partenerul de viață, Andrei, care este o persoană foarte discretă. Până de curând bărbatul nu avea niciun cont de rețelele de socializare, unde apare întotdeauna cu mască și ochelari de soare.

ADVERTISEMENT

Aceasta a fost condiția pe care i-a pus-o blondinei încă de la prima apariție pe micile ecrane. Foarte multă lume își dorește să afle cine este misteriosul despre care se cunosc foarte puține informații. El ar fi un programator foarte bun.

Soțul fostei asistente de la Acces Direct generează site-uri pentru unul dintre cele mai importante partide politice din România. În plus, Andrei este un prosper om de afaceri în domeniul IT, dar cu toate astea nu are nicio casă pe numele său.

Bărbatul preferă să stea în chirie, Emily Burghelea precizând că decizia a fost luată datorită celor doi copii pe care îi au împreună. În felul acesta se pot muta oricând în funcție de grădinițele și școlile pe care le vor urma micuții.