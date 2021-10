Cât de iubit este Cristiano Ronaldo la Manchester United! Un fan a făcut cursa vieţii doar ca să-l atingă. Video

pentru Manchester United şi a marcat golul victoriei în meciul cu Atalanta, scor 3-2. Reuşita portughezului i-a dus pe “diavoli” pe primul loc în grupă, iar un fan al echipei şi-a dorit să-l atingă la finalul meciului.

La scurt timp după fluierul de final al lui Szymon Marciniak, Cristiano Ronaldo s-a bucurat ca un copil pentru victoria lui Manchester United, fiind urmat şi de colegii lui. În tot acest timp, suporterii sărbătoreau în tribune victoria obţinută.

Unul dintre fanii lui Manchester United a vrut să fie alături de Cristiano Ronaldo şi a sărit din tribune. Bărbatul a făcut o cursă nebună, de câţiva zeci de metri, fiind urmărit de stewarzi.

Steward almost took out Cristiano I’m dead 💀

— Nisar (@nis4r)