Cât de mult se testează cu o zi înainte de debutul școlilor! „Este o problemă la nivel național”

FANATIK îți spune cât de mult se testează cu o zi înainte de debutul școlilor! Concret, medicul Octavian Jurma a prezentat harta scolara pe judete conform ultimului semafor.

Acesta a explicat că există două extreme care sunt în același timp și două filozofii de abordarea a pandemiei de coronavirus, o pandemie care a pus stăpânire pe întreaga planetă.

Conform, doctorului, Timiș este singurul judet din tara cu incidenta peste 3 la mie. Aici se fac 10% din testele din tara si se elimina mai putin de 5% din cazurile confirmate.

Cât de mult se testează cu o zi înainte de debutul școlilor în România

Al doilea caz prezentat a fost cel din Vrancea, singurul judet din tara cu incidenta sub 0.5 la mie. Aici se fac 0.5% din testele din tara si se elimina aproape jumatate din cazuri confirmate sunt.

Octavian Jurma a transmis că testarea ramane o problema la nivel national. „In medie saptamana trecuta s-au facut 12,000 de teste RT-PCR pe zi in Romania. Aceasta inseamna 38 de teste pe zi in medie pentru cele 319 orase din Romania.

Daca adaugam si testele platite de cetateni, rezulta o medie de 63 de teste pe zi per oras. Sunt insa si 2,685 comune cu 13,285 sate. Rezulta ca, in medie, DSP-urile din Romania fac mai putin de 1 test pe zi pentru fiecare localitate si respectiv 5 teste pe zi de fiecare comuna.

Si asta nu e totul. Dupa ce ca testam putin mai si aruncam la cos pana la 50% din cazuri in unele judete ca nu cumva cele 0.5 teste per localitate sa coloreze judetul in galben. Este un act de cinism iresponsabil care frizeaza nebunia criminala”, a notat acesta pe Facebook.

Octavian Jurma nu s-a oprit aici și a tras un semnal de alarmă. Acesta a explicat că dacă ne orientăm după distribuitia pe judete a testelor situatia devine si mai dramatica.

„Intrebarea este ce relevanta statistica poate avea indicatorul incidenta la 1,000 cand iesim din municipiile de judet si ce sanse avem ca harta epidemiologica astfel produsa sa reflecte si realitatea epidemiologica din teren?

La fel ca in septembrie 2020, vedem cum retorica electorala impotriva testelor se intoarce impotriva noastra exact atunci cand avem nevoie mai multa de ele ca sa ne garanteze siguranta copiilor nostri”, a mai adăugat Octavian Jurma.

