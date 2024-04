Cât de periculoși sunt, de fapt, micii cu muștar. Poți ajunge direct la spital după o asemenea combinație

Micii cu muștar, o mâncare tradițională la noi, românii, dar pe cât de bun este acest preparat, pe atât de periculos este. Unele persoane au fost duse de urgență la spital după ce l-au consumat. Care este explicația specialiștilor?

Cât de periculoși sunt micii cu muștar

Micii cu muștar nu ar trebui consumați frecvent, atrag atenția medicii. Chiar unul dintre cei mai buni neurochirurgi din România, dr. Alexandru Vlad Ciurea, avertizează că

Mai mult de 2,-3 ori pe an nu ar trebui mâncați micii cu muștar. Conținutul acestora este delicios pentru stomac, dar nu și pentru creier. La un moment dat, medicul Vlad Ciurea a mai precizat că mai ales

”Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul. Vă dau un singur exemplu. Când simțim mititeii care sfârâie pe grătar, plecăm în direcția respectivă. Ne-am dus după vizualizare, după zgomot, după miros.

Ancestral, în genomul românesc, s-au imprimat acești mititei care ne plac tuturor. Însă creierului nu îi plac. Nu are voie creierul să acceadă la acest produs.

Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate”, a explicat neurochirurgul pentru emisiunea online

Câte calorii are un mic. Produsul este unul cancerigen

Același expert subliniază că trebuie să ne educăm mintea, nu să facem întotdeauna ceea ce ne cere. De-a lungul carierei, a observat cum oamenii cun un stil alimentar echilibrat sunt, într-adevăr, mai sănătoși decât cei care au mese haotice.

În aceași timp, Mirela Bogdan, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, spune că micii au foarte multe calorii. Numai unul singur, de 80 de grame poate avea până la 280 de calorii, așadar, nu este de mirare dacă apar diferite boli.

Mâncați în exces, micii creează steatoză hepatică, hipertensiune, obezitate sau chiar cancer de colon, de vezică, de prancreas sau ovarian. În general, de altfel, carnea roșie este cancerigenă, astfel că luați în considerare ceea ce spun medicii.