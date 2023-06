Cât ne-au costat pensiile speciale ale parlamentarilor după o tergiversare de un an. Proiectul de eliminare, plagiat de PSD după „o lege proastă”

În mai 2022, CCR declara neconstituțională legea prin care fuseseră eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor, care fusese adoptată în februarie 2021. Luni este programată ședința prin care va fi o lege asemănătoare, promovată chiar de către unul dintre cei care au tergiversat timp de un an soluționarea acestei probleme.

Demagogie pe pensiile speciale ale parlamentarilor

Decizia Curții Constituționale din mai 2022 viza Legea 7/2021 pentru modificarea Legii 96/2006 (n.r. – despre Statutul deputaţilor şi al senatorilor), însă nu conținutul ei în sine, adică încetarea plății pensiilor speciale, ci prin faptul că nu a fost respectată procedura parlamentară pentru un proiecte adoptat în regim de urgență. Adică în februarie 2021 Parlamentul adoptase proiectul într-o singură zi, într-un acces de heirupism parlamentar care a ignorat minime cerințe procedurale.

Imediat după decizia CCR, USR anunțase depunerea unui nou proiect de eliminare a pensiilor speciale care, teoretic, avea nevoie să fie adoptat într-o manieră ceva mai grijulie decât precedenta lege. Însă reprezentanții coaliției de guvernare din Birourile Permanente ale celor două Camere au blocat proiectul refuzând, contrar regulamentelor parlamentare, să-l trimit Comisiei de statut, competentă în această speță.

Până la urmă, sub presiunea Comisiei Europene și amenințarea tăierii fondurilor din PNRR, liderul deputaților PSD Alfred Simonis a depus un proiect nu similar celui al USR, ci identic cu el. Asta după ce tot el afirma, într-o ședință a Birourilor Permanente că proiectul USR este „o lege proastă”.

„Am depus astăzi în Parlament o inițiativă legislativă care prevede eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Este un gest normal să îți elimini propriile privilegii ca să ai autoritatea morală să discuți despre veniturile altor categorii care trebuie să aibă aceeași soartă. Din motive știute doar de cei care au făcut PNRR-ul, pensiile speciale ale parlamentarilor erau ocolite de reforma pensiilor speciale, însă toată societatea așteaptă acest lucru din partea politicienilor. Am avut discuții cu mulți dintre colegi, dar mai ales cu oamenii care ne-au dat votul, iar concluzia e simplă: nu mai e timp de scuze sau acuze. Este timpul pentru vot! Eliminarea pensiilor deputaților și senatorilor este o prioritate!”, a scris Alfred Simonis, într- .

Alfred Simonis a plagiat „o lege proastă”

Numai că același Simonis care afirmă că „nu mai e timp de scuze sau acuze” este unul dintre autorii tergiversării procesului legislativ al proiectului ce fusese depus de USR imediat după decizia CCR din mai 2022. Astfel s-a scurs un an în care pensiile speciale ale parlamentarilor au fost puse din nou în plată, cu bani încasați de statul român de la contribuabili.

În bugetele pentru acest an ale Camerei Deputaților și Senatului sunt trecuți banii pentru : 35.000.000 lei la Camera Deputaților (în creștere cu 75%) și 22.064.000 lei la Senat (în creștere cu 141,72%). Presupunând că luna iunie va fi ultima pentru care se acordă aceste pensii înainte de eliminarea lor, rezultă pe primele șase luni din 2023 s-au plătit aproape 29.000.000 de lei, o sumă aproape identică fiind plătită în a doua jumătate a anului trecut. În total, tergiversarea proiectului de eliminare a costat aproximativ 58.000.000 lei.

Printre responsabilii pentru cheltuirea acestor bani este chiar Alfred Simonis. În ședința BP-urilor reunite din 26 octombrie liderul de grup al deputaților USR Ionuț Moșteanu le-a amintit colegilor săi că țin pe loc de șase luni, în pofida regulamentelor parlamentare, proiectul pentru tăierea pensiilor foștilor parlamentari. trimiterii la comisie pe motiv că legea nu este bună.

„Pe colțul mesei am făcut legile până acum. Dacă vreți să mai facem una pe colțul mesei, putem s-o facem. Cred că înainte de a depune o lege proastă, care să fie eventual corectată în comisie – e sigur, proastă, că am văzut-o – înainte de a face o lege proastă pe care sperăm s-o corecteze unii prin comisii, mai bine ne punem cu toții la masă și facem o lege bună”, a afirmat Simonis. Acesta a mai invocat că oricum este iminentă finalizarea la Guvern a unui proiect privind eliminarea pensiilor speciale. Timpul a arătat că nici până acum coaliția PSD-PNL nu a fost în stare să implementeze acest proiect.

„Legea proastă” la care se referea Simonis nu era vreun act normativ complex, având doar trei articole, a căror prevedere esențială era eliminarea din Statutul deputaților și senatorilor a capitolului privind pensiile speciale ale parlamentarilor. La aproximativ opt luni după ce a examinat-o și a decis că este proastă, liderul deputaților PSD a depus proiectul de eliminare a pensiilor exact în forma propusă de către USR, dar cu semnătura lui.

Încercare de păcălire a electoratului

Se pare că Simonis și aliații săi de la PNL din BP-uri încă nu-și schimbaseră părerea despre proiectul USR până pe 7 martie 2023, întrucât atunci USR a depus o nouă cerere de trimitere a proiectului la Comisia de statut. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, l-a invitat pe președintele de ședință Daniel Suciu (PSD) să treacă peste dezbaterile pe această temă și să intre direct în punctul 2 al ordinii de zi. În urma cererii liberalului, Suciu a declarat punctul 1 închis, fără să supună cererea la vot, deși era obligat să o facă, și fără măcar să dea o explicație.

„În regulă. Punctul 1 l-am închis. Trecem la…”, a spus Daniel Suciu, potrivit , moment în care cei de la USR au cedat nervos. „Dar nu l-am închis nicicum! Adică… Suntem la mișto? Serios acuma, ori votăm, ori spuneți: „Nu supun la vot solicitarea.” Dar nu: „Hai să mergem mai departe, ca și cum am vorbit la pereți!”, a vociferat Dan Barna. „Domnul Barna, vă rog, nu vă enervați! Nu vă enervați!”, a încercat să-l calmeze Daniel Suciu, care apoi a consimțit să supună la vot cererea. Aceasta a întrunit voturile favorabile ale USR, în timp ce reprezentanții coaliției s-au abținut, suficient ca solicitarea să fie respinsă din cauza numărului insuficient de voturi.

La trei luni de la acel moment, Simonis a plagiat proiectul USR pe care-l catalogase „o lege proastă”, care au afirmat, pe contul de Facebook al partidului, că singura diferență dintre cele două proiecte este că cel al pesedistului nu are diacritice. Cert este că după ce un an de zile PSD și PNL au protejat pensiile speciale ale parlamentarilor, an în care s-au plătit peste 10 milioane de euro în acest scop, Alfred Simonis a plagiat „legea proastă” și acum se bate cu pumnii în piept că va elimina privilegiile pentru foștii deputați și senatori întru prostirea electoratului.