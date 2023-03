Protejarea pensiilor parlamentarilor a ajuns la un nou nivel. Proiectul de eliminare, complet ignorat. „Suntem la mișto? Parcă am vorbit la pereți”. Stenograme

Proiectul de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari este blocat de la începutul lunii mai în Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, prin refuzul de a repartiza proiectul la Comisia de statut, repartizare care este doar o procedură administrativă, conducerea Parlamentului neavând dreptul de a bloca arbitrar un proiect de lege. Inițial, membrii coaliției PSD-PNL măcar catadicseau să ofere o explicație, acum însă au ajuns în faza în care se fac practic că nu au auzit cererile de trimitere la comisie.

„A cinșpea mia solicitare”

USR, partidul care a inițiat proiectul de lege imediat după ce CCR a decis că fostul proiect de eliminare, Legea 7/2021, a fost adoptat neconstituțional, a cerut în repetate rânduri ca Birourile Permanente să-și facă datoria și să execute atribuția de repartizare a proiectului la comisia de fond. Cererile au fost respinse prin vot, sub diverse pretexte: fie că Guvernul va reglementa global problema pensiilor speciale (ceea ce nu s-a făcut nici până astăzi, în pofida angajamentelor asumate prin PNRR), fie că , deși asupra lucru ar trebui să se pronunțe comisiile de specialitate și apoi plenul, Birourile Permanente neavând decât competențe administrative.

Mai nou, s-a ajuns în stadiul în care cererea este ignorată cu totul, nefiind nici măcar supusă la vot. În ședința din 7 martie a conducerii Parlamentului, președintele de ședință a vrut să treacă cu totul peste cererea depusă din nou de USR, fără măcar să o supună votului și fără nicio explicație. Tentativa a provocat o reacție nervoasă a reprezentanților USR din Birourile Permanente, confruntați cu situația în care colegii liberali și social-democrați au ajuns să ignore și cele mai elementare proceduri parlamentare.

La începutul ședinței, liderul de grup al deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a cerut suplimentarea ordinii de zi cu cererea de trimitere la comisii a proiectului privind eliminarea pensiilor speciale pentru foștii parlamentari. „Sunt blocate în Birourile permanente reunite. Nu pleacă către comisii, într-un abuz anticonstituțional fără precedent! Vă rog, să luăm act de asta și să le dăm drumul către comisii pentru a intra în circuitul parlamentar așa cum este normal”, a spus Moșteanu adăugând ulterior: „Am făcut a cincișpea mia solicitare de anul trecut, din mai încoace. Am făcut încă una astăzi, înregistrată cu data de astăzi.”

Vicepreședintele Camerei, Daniel Suciu (PSD), cel care a prezidat ședința, a reclamat faptul că cererea de suplimentare nu i-a parvenit până la începerea ședinței. „Dacă dumneavoastră îmi spuneți acum, că ați făcut această solicitare înaintea acestei ședințe de Birou permanent reunit, vă reamintesc că nici la ședințele de Birou permanent de la Cameră nu se iau în considerare solicitări, propuneri, venite cu o jumătate de oră, o oră, decât în cazuri excepționale”, a spus social-democratul.

Ieșirea nervoasă a lui Dan Barna

Apoi a intervenit și Radu-Mihai Mihail, liderul senatorilor USR, care a solicitat ca cererea partidului său de suplimentare a ordinii de zi să fie supusă votului, conform procedurii, moment în care liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, l-a invitat pe Suciu să treacă peste dezbaterile pe această temă și să intre direct în punctul 2 al ordinii de zi. În urma cererii liberalului, Suciu a declarat punctul 1 închis, fără să supună cererea la vot, deși era obligat să o facă, și fără măcar să dea o explicație. Prezentăm mai jos fragmentul din :

Radu-Mihai Mihail: Este exact aceeași urmărire a procedurii ca și cea pe care ați menționat-o cu ordinea de zi. Așa cum discutăm astăzi ordinea de zi care a fost decisă înainte și care nu a mai fost publicată sau supusă atenției acestui for, astăzi, că nu mai era nevoie, vă rog să supuneți la vot, în baza acelor nenumărate solicitări pe care le-am făcut deja, sunt identice, pe care toată lumea le-a văzut de nenumărate ori, inclusiv dumneavoastră. Deci, nu este nicio problemă să le supunem la vot, exact așa cum ne-ați spus, că ordinea de zi prezentată anterior este valabilă.

Vasile-Daniel Suciu: Vă rog, domnule Andronache.

Gabriel Andronache: Am marea rugăminte, domnule președinte, să trecem în revistă și punctul doi din ordinea de zi, aprobată, a acestui Birou permanent reunit. Nu uitați că peste câteva minute începe votul final la Camera Deputaților. Mulțumesc mult.

Vasile-Daniel Suciu: În regulă. Punctul 1 l-am închis. Trecem la…

Moment în care a intervenit Dan Barna, evident iritat de faptul că Suciu a decis de unul singur că subiectul a fost închis. „Dar nu l-am închis nicicum! Adică… Suntem la mișto? Serios acuma, ori votăm, ori spuneți: „Nu supun la vot solicitarea.” Dar nu: „Hai să mergem mai departe, ca și cum am vorbit la pereți!”, a vociferat USR-istul. „Domnul Barna, vă rog, nu vă enervați! Nu vă enervați!”, a încercat să-l calmeze Daniel Suciu, care apoi a consimțit să supună la vot cererea. Aceasta a întrunit voturile favorabile ale USR, în timp ce reprezentanții coaliției s-au abținut, suficient ca solicitarea să fie respinsă din cauza numărului insuficient de voturi.

Minciuni și tragere de timp din partea coaliției PSD-PNL

Conforma prevederilor constituționale, proiectele de lege sunt înregistrate la Biroul Permanent care le repartizează comisiei de specialitate, în funcție de domeniul de reglementare al respectivului proiect. Repartizarea este un proces administrativ, fără să fie nevoie de un vot. Comisia de specialitate întocmește un raport pe marginea proiectului, care conține eventualele amendamente, iar apoi raportul este înaintat plenului care se exprimă prin vot dacă proiectul este adoptat sau respins. În cazul proiectul privind pensiile speciale, Birourile Permanente doar trebuiau să-l trimită Comisiei de statut, comisie comună a Camerei Deputaților și Senatului. Numai că acest lucru nu s-a întâmplat, nici măcar după cereri explicite ale inițiatorilor.

Una dintre aceste cereri a fost depusă pe 26 octombrie anul trecut, iar atunci majoritatea PNL-PSD din Birouri a decis să nu trimită lege pe motiv că nu e bună. „Pe colțul mesei am făcut legile până acum. Dacă vreți să mai facem una pe colțul mesei, putem s-o facem. Cred că înainte de a depune o lege proastă, care să fie eventual corectată în comisie – e sigur, proastă, că am văzut-o – înainte de a face o lege proastă pe care sperăm s-o corecteze unii prin comisii, mai bine ne punem cu toții la masă și facem o lege bună”, a afirmat atunci Alfred Simonis, liderul deputaților PSD.

„Constituția consfințește dreptul de inițiativă parlamentară, al parlamentarilor. Ceea ce faceți este un abuz neconstituțional, anticonstituțional. Nu puteți decide dumneavoastră sau niciunul dintre noi dacă propunerea e bună sau proastă. De aia avem Parlament, de aia avem comisii. Tot ce vă cer este să dați drumul acestei propuneri, să n-o mai blocați, pentru că n-am văzut așa ceva șase ani în Parlament, ca o inițiativă parlamentară să fie blocată”, a replicat Ionuț Moșteanu.

Un alt argument invocat de parlamentarii puterii a fost că Guvernul oricum trebuie să vină cu o , conform obligațiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea ce va însemna și o reglementare a pensiilor pentru foștii deputați și senatori. Argumentul a fost de fapt o minciună evidentă întrucât proiectul Guvernului – care nici măcar până acum nu a devenit lege, deși termenul din PNRR a fost deja depășit – nu se referă absolut deloc la pensiile parlamentarilor, ci numai la pensiile speciale plătite prin Casa Națională de Pensii Publice și de către casele sectoriale ale MAI, MApN și SRI.