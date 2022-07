Cât te costă să ai o mașină electrică. Este mult mai puțin decât la un autoturism clasic

În debutul lui 2022, am asistat la o adevărată explozie a numărului de mașini electrice pe drumurile țării.

Care e costul pentru o mașină electrică. Specialiștii spune că e mult mai puțin decât la un autoturism clasic

Din ianuarie până în aprilie s-au înregistrat aproape 3.000 de . Vorbim de aproape cinci ori mai multe decât în perioada similară din 2021.

ADVERTISEMENT

Astfel, dacă în 2018 pe drumurile din România circulau puțin peste 1.000 de astfel de mașini, în prezent numărul total se apropie de 16.000.

Specialiștii din domeniu spun cu tărie că alegerea unei mașini electrice este cea mai bună soluție. Conform acestora, costurile legate de utilizarea ei sunt mult mai mici decât la una clasică. În ceea ce privește investiția, aceasta se amortizează încă din primii ani.

ADVERTISEMENT

”Este de 8 ori mai scump să încarci sau să parcurgi 100 de km pe diesel decât să parcurgi pe electric.

Mi-am dat seama că întreaga rată pe care eu o plătesc la această mașină este acoperită de 200 de litri de motorină pe care îi consumăm în 5 ani de zile, cât am leasingul mașina se plătește singură”, spune Dumitru Dan, proprietar mașină electrică, conform .

ADVERTISEMENT

Mult mai puține drumuri la service cu mașinile electrice

Un alt român care a investit într-o mașină electrică remarcă economia financiară pe care o face.

În plus, spune acesta, de un an și jumătate de când se folosește de autovehicul, acesta nu a necesitat nici măcar un drum la service.

ADVERTISEMENT

”Prețul de pornire fiind de 35.000 de dolari foarte apropiat de o mașină cu combustie internă și am zis clar că asta e mașina care trebuie să mi-o iau. Am parcurs 107.000 de km în puțin peste un an și jumătate, mașina mea nu a necesitat nicio vizită în service”, spune Cosmin, un inginer în domeniul construcțiilor.

ADVERTISEMENT

Anul trecut, piața auto din România a raportat o creștere a vânzărilor în privința mașinilor electrice cu 118%.

În decembrie, modelul românesc s-a poziționat pe prima poziție a clasamentului.