Cătălin Bordea face praf relația dintre fosta lui soție, Livia și Spike. Nu le dă nicio șansă să îmbătrânească împreună

Cătălin Bordea a divorțat de Livia, femeia pe care o iubea nebunește. Motivul divorțului este, acum, clar: ea s-a amorezat de fostul lor cavaler de onoare de la nuntă, Spike.

Cătălin Bordea nu le dă nicio șansă Liviei și lui Spike

despre relația dintre fosta sa soție, Livia, și fostul lui cavaler de onoare, Spike. Și, în cadrul , a fost suficient de sincer să spună cum vede că se vor desfășura lucrurile între cei doi amorezi. Discuție vine, a mai precizat comediantul, după ce o bună perioadă a avut nevoie de psiholog.

Mai mult, a explicat el, faptul că nu le dă nicio șansă să îmbătrânească împreună este legat de felul în care s-a construit relația. Mai exact, spune Cătălin Bordea, Livia s-a ”lipit” prea repede de Spike după o relație de lungă durată, iar asta înseamnă că fostul cavaler de onoare al lor nu este, în realitate, decât un pansament.

”Eu zic de ce am aflat la terapie, din cărți… După un divorț, tu ai tendința să te duci într-o nouă relație, instantaneu. Total greșit! E aia pansament… Și tu stai acolo, practic, până când te vindeci, cât de cât. De asta, la un moment dat, sunt oameni care intră într-o relație și într-un an, doi, se uită la fata aia și nu mai are nimic cu ea, nu mai are nicio treabă.

Și zic: `Păi, cred că trebuie să ne despărțim`. Și aia: `Păi, de ce?` Și pur și simplu îți întârzii procesul de a sta singur, de a învăța ce se întâmplă cu tine. Și, în același timp, folosești un om, că-l folosești. Fără să îți dai seama tu folosești omul respectiv ca să-ți ia ție gândul ăla, ieșiri, îți dă o chestie. Dar tu în timpul ăsta te vindeci și fix când te-ai vindecat, îi spui omului `Bă, pa`!”, a spus Cătălin Bordea la podcast-ul lui Gojira.

Cătălin Bordea nu o poate ierta pe Livia

Dar, indiferent ce se va întâmpla între fosta sa soție, Livia, și fostul lor amic comun, Spike, Cătălin Bordea știe că îi va fi greu să ierte. Și asta, explică el, pentru că a suferit enorm. Iar alături de el, atunci când uită ce i s-a întâmplat, sunt prietenii care i-au rămas.

”Momentan, singurii care mă țin pe mine pe linia de plutire sunt prietenii mei buni, care încontinuu îmi fac portretul din urmă: `Bă, tu despre cine vorbești, despre asta care… despre asta care…`. Pentru că ai tendința să uiți… Ai iubit prea mult omul ăla și cred că dacă erau mai mulți ani de certuri, poate că… dar pe mine m-a lovit tirul pe munte.

Recuperarea e una și șocul mintal e alta. Până se așează, acum trebuie să lucrez la mine, ei treaba lor. Dar nu pot să răspund la întrebarea asta (dacă ar ierta-o pe Livia, n . red.)”, mai spune Cătălin Bordea, citat de .

s-au despărțit în această vară. După ceva vreme, vedeta de la iUmor a aflat că fosta soție avea o relație cu amicul lor, Spike. Acela a fost și momentul în care, până atunci discret, comediantul a început să vorbească despre motivele divorțului.