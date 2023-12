Cătălin Bordea a dezvăluit ce are de gând după despărțirea de Livia: “Să țină cu casa”

În vara acestui an, Cătălin Bordea a confirmat divorțul de Livia, femeia care i-a stat alături în ultimii 10 ani. S-a speculat că ea și-a dorit despărțirea, pentru că era deja implicată într-o altă poveste de dragoste. Cei doi au semnat actele de divorț la notar. Acum, la câteva luni de la separare, Cătălin Bordea a dezvăluit ce are de gând după despărțirea de Livia!

Ce are de gând să facă Cătălin Bordea după divorțul de Livia

. În urmă cu aproximativ 6 luni, Cătălin Bordea a confirmat divorțul de femeia care i-a fost alături timp de 10 ani. Cei doi au semnat divorțul la notar. La scurt timp, Livia Eftimie a fost surprinsă în compania lui Spike, unul dintre prietenii comediantului.

ADVERTISEMENT

„Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem parte dintre acești oameni, începând de astăzi, după ce am semnat actele de divorț. Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința. O poveste s-a încheiat, însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere. Să ne concentrăm pe ele. Mulțumesc”,a fost mesajul transmis de Cătălin Bordea pe rețelele de socializare.

Își dorește să-și refacă viața

Recent, în cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, actorul a precizat cum arată femeia ideală în viziunea lui, dar și ce așteptări are de la viitoarea lui parteneră. , dar care să nu se îndrăgostească de vreunul dintre amicii lui.

ADVERTISEMENT

„Să îi bată inima (nr. viitoarei femei din viața lui), să țină cu casa. Să nu îi placă niciun prieten de al meu. Să nu îi placă de nimeni. Calități… a, să fie independentă, să ne uităm unul la altul și să zicem ce tari suntem, să aibă planuri în viață. Când mă voi recăsători voi avea cavaler de onoare, doar fete. Vreau să schimb realitatea asta așa”, a declarat Cătălin Bordea, amuzat de toată situația.

Cum au ajuns la despărțire

Invitat în cadrul podcastului lui Speak, Cătălin Bordea a oferit noi detalii despre despărțirea de Livia, femeia pe care a iubit-o enorm. După divorț, bruneta s-a cuplat cu artistul Spike. Pe de altă parte, Bordea a aflat despre infidelitatea brunetei abia după ce divorțul s-a pronunțat. Separarea lor s-a produs pe cale amiabilă, la mijlocul lunii iulie 2023.

ADVERTISEMENT

El a detaliat și ce s-a întâmplat între ei în ziua în care femeia a ales să părăsească căminul conjugal. În timpul căsniciei, actorul a simțit că este trădat, așa că a întrebat-o pe partenera lui dacă îl înșală cu celebrul rapper, însă Livia a negat orice apropiere de acesta. Când Livia și-a luat lucrurile din apartamentul lor, Bordea a simțit că lumea lui s-a terminat.

„Cel mai greu moment a fost când a plecat de tot de acasă. Când a venit să îşi ia toate lucrurile, eu mă pregăteam să plec în turneu. Am ieşit pe uşă, m-am uitat în spate şi am văzut pentru ultima oară apartamentul cum îl ştiam. Eu nu am ştiut nimic, ea mi-a jurat că nu se întâmpla nimic între ei, deşi am insistat luni de zile. Inclusiv prietenii o întrebau dacă e ceva între ea şi el. Nu a recunoscut nimic. Am aflat din presă”, a povestit Cătălin Bordea în podcastul „La Fileu”, realizat de Speak.

ADVERTISEMENT

Juratul de la iUmor a declarat că a aflat din presă că fosta lui soție se află, de fapt, într-o relație extraconjugală cu Spike, cel care i-a fost cavaler de onoare la nuntă. Cu ochii în lacrimi, el a precizat că nu s-a așteptat niciodată să ajungă în pragul divorțului și a luptat enorm pentru a-și salva căsnicia.

„Când am văzut imaginile, eu am negat, am zis că nu există, că sunt făcute ele. Creierul tău refuză să creadă până în ultima clipă. Până nu văd eu scris cu mânuța ta…Crede-mă că tovarășii mei, adică prietenii mei, Micutzu, Cortea, Nicolae..Șocul meu ca șocul meu, dar șocul lor…Nu există așa ceva, adică aici e vorba de o familie, omulețul era într-o familie”, a mai completat el în podcastul La Fileu.