Cătălin Bordea, noi dezvăluiri despre divorțul de Livia: “Am zis că nu există”

Cătălin Bordea, noi dezvăluiri despre divorțul de Livia. Îndrăgitul comediant a rupt tăcerea despre despărțirea despre femeia cu care voia să își petreacă restul vieții. Cei doi erau împreună de mai bine de 10 ani. În timpul mariajului, Cătălin Bordea a mărturisit că a întrebat-o pe Livia dacă are o relație extraconjugală cu Spike, însă aceasta a negat. În realitate, bruneta se iubea cu solistul!

Cătălin Bordea a făcut noi dezvăluiri despre divorțul de Livia

Invitat în cadrul podcastului lui Speak, , femeia pe care a iubit-o enorm. După divorț, bruneta s-a cuplat cu artistul Spike. Pe de altă parte, Bordea a aflat despre infidelitatea brunetei abia după ce divorțul s-a pronunțat. Separarea lor s-a produs pe cale amiabilă, la mijlocul lunii iulie 2023.

În cadrul interviului, Cătălin Bordea, în vârstă de 38 de ani, a făcut dezvăluiri cu lacrimi în ochi, precizând că încă este afectat de separarea de Livia. El a detaliat și ce s-a întâmplat între ei în ziua în care femeia a ales să părăsească căminul conjugal.

Cum s-a produs ruptura dintre ei

În timpul căsniciei, actorul a simțit că este trădat, așa că a întrebat-o pe partenera lui dacă îl înșală cu celebrul rapper, însă Livia a negat orice apropiere de acesta. Când Livia și-a luat lucrurile din apartamentul lor, Bordea a simțit că lumea lui s-a terminat.

„Cel mai greu moment a fost când a plecat de tot de acasă. Când a venit să îşi ia toate lucrurile, eu mă pregăteam să plec în turneu. Am ieşit pe uşă, m-am uitat în spate şi am văzut pentru ultima oară apartamentul cum îl ştiam. Eu nu am ştiut nimic, ea mi-a jurat că nu se întâmpla nimic între ei, deşi am insistat luni de zile. Inclusiv prietenii o întrebau dacă e ceva între ea şi el. Nu a recunoscut nimic. Am aflat din presă”, a povestit Cătălin Bordea în podcastul „La Fileu”, realizat de Speak.

A aflat din presă că Livia are o relație cu Spike

Juratul de la iUmor a declarat că a aflat din presă că fosta lui soție se află, de fapt, , cel care i-a fost cavaler de onoare la nuntă. Cu ochii în lacrimi, el a precizat că nu s-a așteptat niciodată să ajungă în pragul divorțului și a luptat enorm pentru a-și salva căsnicia.

„Nu mai eram cu ea la întoarcerea de la America Express. Eu am fost până am divorțat, aproape. Adică până în separarea finală. La ziar s-a dat undeva la vreo două săptămâni, trei săptămâni după divorț, după semnătura a doua, cam așa. Atunci s-a dat.

Când am văzut imaginile, eu am negat, am zis că nu există, că sunt făcute ele. Creierul tău refuză să creadă până în ultima clipă. Până nu văd eu scris cu mânuța ta…Crede-mă că tovarășii mei, adică prietenii mei, Micutzu, Cortea, Nicolae..Șocul meu ca șocul meu, dar șocul lor…Nu există așa ceva, adică aici e vorba de o familie, omulețul era într-o familie”, a mai completat el în podcastul La Fileu, șocat de ce aflase.

Merge la terapie

Deși au trecut mai bine de șase luni de la divorț, actorul a mărturisit că nu este vindecat și merge la terapie pentru a învăța să treacă peste episodul de infidelitate al fostei partenere. Este, însă, optimist și speră că va reuși să se vindece emoțional.

„Este mult prea devreme. De când am aflat eu, sunt câteva luni de zile. Eu chiar deconstruiesc lucrurile. Cumva, ajungi să trăiești cu ideea. Eu chiar sunt binecuvântat, că am prietenii, am tot ce-mi trebuie. Sunt sănătos, n-am somatizat în urma chestiilor ăstora. E un întreg exercițiu, e o întreagă luptă, până să ajungi să accepți că s-a întâmplat și că nu are legătură cu tine”, a mai adăugat Bordea.