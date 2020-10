Cătălin Botezatu, adevărul despre testamentul său. Ce a decis despre averea de 100 de milioane de euro

Averea lui Cătălin Botezatu este una impresionantă, fiind estimată la suma de 100 de milioane de euro. Designerul a dezvăluit de curând cui dorește să lase această sumă impresionantă de bani, atunci când nu va mai fi.

În vârstă de 53 de ani, Cătălin Botezatu s-a confruntat în urmă cu ceva timp și cu o afecțiune foarte serioasă. Și-a păstrat însă optimismul și a reușit să treacă cu bine peste o probă de foc, cea a diagnosticului de cancer la colon. După o intervenție de succes în Turcia, acesta a putut să își revină complet și în prezent se simte foarte bine.

Creatorul de modă a susținut că o parte din averea pe care a agonisit-o de-a lungul anilor va merge către azilurile de bătrâni. Acesta deține trei fabrici de confecții, dar și cinci magazine proprii de distribuție, produsele sale fiind vândute în peste 60 de magazine secundare. Și-a suplimentat veniturile în ultimii ani și din aparițiile în calitate de jurat în emisiunea Bravo, ai Stil, de pe Kanal D.

Ce a decis Cătălin Botezatu despre testamentul său și cui lasă, de fapt, averea de 100 de milioane de euro

Cătălin Botezatu a oferit în cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent detalii rămase neștiute despre averea, dar și testamentul prin care a susținut inițial că averea lui va fi moștenită de o singură persoană. Suma uriașă de 100 de milioane de euro nu va reveni unui singur apropiat al creatorului, după cum a dezvăluit chiar el.

Mai mult, părinții lui Cătălin Botezatu nu se se află în testamentul său, dar acesta a susținut că cei care l-au crescut deja au tot ce le poate trebui, până la finalul zilelor.

Cunoscutul creator de modă a oferit detalii sincere despre viața lui personală, fiind întrebat și dacă are o frică legată de moarte, mai ales că a suferit de afecțiuni pe care din fericire le-a putut trata la timp.

“Mi-a fost teamă, dar nu fac nimic special. Țin cont de niște reguli, de regim, îmi iau medicamentația, mă menajez uneori. Nu-mi refuz nimic din ceea ce mi-ar face plăcere și pot să-mi permit. Am ajuns la nivelul la care pot să-mi permit aproape orice, în limite rezonabile, nu sunt o persoană care își dorește chestii imposibile, dar nici nu sunt foarte chibzuit. Cea mai mare bogăție a mea sunt realizările mele, călătoriile, ce am citit, ce am văzut până acum.”, a povestit Cătălin Botezatu când a fost întrebat dacă se teme de moarte.

“Nu, a fost o idee la care am renunțat. Consider că aș putea lăsa ceva oamenilor care chiar nu au nimic, decât cuiva care poate că nici nu merită.”, a spus designerul despre testamentul său, potrivit ciao.ro.

“Din acest punct de vedere sunt un om extrem de fericit și norocos, pentru că am câțiva prieteni care mi-au demonstrat că îmi sunt alături atunci când am fost bolnav.”, a susținut Cătălin Botezatu și despre cei care i-au fost alături la greu.

