Cătălin Botezatu, decizie neașteptată după ce a împlinit 56 de ani. Unde a plecat celebrul designer

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai apreciați designeri din România. Are afaceri și peste hotare, iar numele său este foarte bine cunoscut publicului larg.

Ce a făcut Cătălin Botezatu după ziua sa de naștere

În urmă cu o săptămână, Cătălin Botezatu a împlinit 56 de ani. De ziua lui, designerul a organizat și o petrecere, , însă iată că acum, acesta a simțit nevoia de liniște.

Deși Cătălin Botezatu are un stil de viață destul de agitat, se pare că după vârsta de 56 de ani, acesta are nevoie și de puțină pace interioară.

Drept dovadă, la o săptămână după ziua sa, designerul a mers la Racla Sfintei Parascheva, pentru a se ruga. Într-un interviu acordat la Antena Stars, acesta a dezvăluit că au fost momente în care s-a rugat până la lacrimi.

A stat destul de mult la Sfânta Parascheva, deși nenumărați oameni așteptau la coadă, însă a simțit nevoia să facă acest lucru.

”M-am rugat până la lacrimi la propriu. M-am rugat și am stat poate mai mult decât ar fi trebuit, deși era coadă infernală.

Am stat acolo și m-am întins pe Raclă ca un copil și ca un bun creștin, rugându-mă și mulțumindu-i pentru toate minunile care s-au întâmplat în viața mea”, a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru sursa citată.

Cătălin Botezatu, despre experiența de la Racla Sfintei Parascheva

Designerul știe că acest lucru poate să lase loc de interpretări și că pentru unii, gestul său poate să fie privit destul de exagerat.

În realitate însă, Cătălin Botezatu s-a simțit destul de bine și a acumulat energie pozitivă în timpul vizitei sale.

De asemenea, acesta susține că a simțit nevoia să se întoarcă din nou în fața bisericii, pentru a se ruga, iar experiența de la Racla Sfintei Parascheva a fost una cât se poate de sublimă pentru el.

”Poate că sunt exagerat acum și lumea va spune că am luat-o razna. Nu, nu am luat-o razna. Am ieșit afară, am aprins lumânări, am simțit nevoia să mă mai întorc în fața bisericii, singur, și să mă mai rog o dată.

A fost sublim”, a mai dezvăluit designerul, la Antena Stars.

Amintim că faimosul designer s-a confruntat cu probleme de sănătate o bună perioadă de timp. , însă a reușit să treacă cu bine peste acea cumpănă din viața sa.