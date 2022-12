Ce cadouri a primit Cătălin Botezatu de ziua lui: „Chestii cu briliante”

Cătălin Botezatu a împlinit 56 de ani și nu putea să lase acest eveniment să treacă pur și simplu și a profitat de zilele libere de 1 decembrie. A organizat o petrecere de pomină, cu peste 300 de invitați. I-au fost alături Loredana Groza, Anamaria Prodan, Alex Delea și Andreea Tonciu, iar cadourile au fost pe măsură.

Cătălin Botezatu, răsfățat de ziua lui. Ce cadouri scumpe a primit celebrul designer

Cătălin Botezatu și-a serbat de curând aniversarea de 56 de ani. A promis că la 60 o să-i cânte o mare divă internațională, însă până atunci

La petrecerea cu aproximativ 300 de invitați au fost prezenți oameni de seamă din showbizul românesc, vedete de televiziune, fotbaliști, creatori de modă și nu numai.

Designerul a mărturisit că a fost copleșit de atât de multă dragoste, mai ales că unii prieteni ar fi trebuit să fie plecați din țară, dar au făcut eforturi pentru a-i fi alături.

Toți cei care-l iubesc nu s-au prezentat cu mâna goală în fața lui Cătălin Botezatu. Pe lângă mașina de lux pe care și-a achiziționat-o singur, a primit o mulțime de daruri…prețioase.

„Veneau valuri, valuri. Am primit foarte multe parfumuri, haine, telefoane, brichete scumpe, niște chestii cu briliante am văzut. Pe alea le știu, că am văzut poze înainte.

La mine în living e o mare de pungi, am cărat cu mașina de trei ori, până dimineață. Au cărat băieții. Am văzut câteva cadouri de la anumite branduri”, a povestit Cătălin Botezatu în emisiunea lui Cătălin Măruță, difuzată pe Pro TV.

În ciuda multitudinii de obiecte materiale, creatorul de modă a dezvăluit că cele mai importante pentru el sunt iubirea și sănătatea,

Anamaria Prodan, declarație de dragoste pentru Cătălin Botezatu: „E sufletul meu”

Chiar dacă spune că în jurul său sunt și persoane care-l iubesc doar pentru ceea ce este, nu pentru omul Cătălin Botezatu, vedeta a fost înconjurată de persoane care i-au declarat dragostea.

„Mulți mă iubesc în anumite momente pentru că îi pot ajuta. De multe ori mă simt singur, dar eu nu pot să spun că am depresii. M-am enervat pe loc, am lăcrimat. Nu există depresii pentru mine”, a recunoscut Cătălin Botezatu.

Anamaria Prodan a mărturisit că îl iubește și că sunt prieteni de „1500 de ani”. Impresara a avut o apariție extravagantă, îmbrăcată într-un costum „cu bani”, și a dezvăluit că s-a pregătit de una singură.

„Suntem bătrâni frumoși noi. La 56 de ani arată superb, este sufletul meu. Este cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai cel. M-am îmbrăcat în 5 minute, mi-am făcut părul singură în alte 5 și make-up-ul în vreo 10”, a dezvăluit Anamaria Prodan.

Pe de altă parte, Vica Blochina s-a arătat șocată atunci când a aflat câți ani a împlinit Cătălin Botezatu și a spus că îl admiră.

„Deci, gata. Cătălin e speranța mea. Dacă eu arăt precum Cătălin la vârsta de 56 de ani…este cel mai frumos om pe care eu îl cunosc”, a afirmat Vica Blochina.

Andreea Tonciu, fosta concurentă de la Bravo, ai stil!, i-a făcut o descriere amplă designerului, concluzionând că este soțul perfect.

„Pentru mine, Cătălin Botezatu înseamnă totul. Este un prieten adevărat, pot să vorbesc cu el orice, oricând, oriunde, mi-a dat foarte multe sfaturi. Este, cum să zic eu…soțul perfect”, a declarat și Andreea Tonciu.

Alex Delea, fostul concurent de la Survivor România, l-a cunoscut pe Cătălin Botezatu după emisiune și a fost uimit de omul din spatele camerelor de filmat.

„Mi se pare un om foarte de treabă. Am colaborat cu el pentru Revelion, m-a ajutat cu o ținută. Am stat vreo 10 zile să îl sun”, a recunoscut Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022.