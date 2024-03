Cătălin Botezatu, dezvăluiri neașteptate despre viața amoroasă: ”Știu ce este bine pentru mine”

Cătălin Botezatu are 57 de ani și se bucură de statutul de unul dintre cei mai profesioniști designeri din România. Mulți îi apreciază creațiile, dar în pofida succesului colosal, nu s-a căsătorit și nu și-a întemeiat o familie până acum. De curând, a făcut declarații pe această temă.

Ce mărturisiri a făcut Cătălin Botezatu despre viața lui amoroasă

Chiar dacă Cătălin Botezatu a avut, totuși, numeroase relații, cu femei foarte frumoase, celebre, dar și mai puțin cunoscute. Dintre toate acestea, amintim nume ca: Bianca Brad, Tania Budi, Vanda Vlasov, Dana Opșitaru sau Bianca Drăgușanu.

De ce nu a rămas designerul cu niciuna dintre femeile enumerate sau cu una dintre cele cu care nu s-a afișat în lumina reflectoarelor? Sunt o parte dintre întrebările care circulă prin peisajul monden, de ani buni, legat de viața amoroasă a lui Cătălin Botezatu.

În cadrul unui interviu, acordat de curând, , fiindcă abia își dedică din timp lui și proiectelor sale. Însă, asta nu înseamnă că nu se poate îndrăgosti și că, în același timp, nu poate rămâne cu picioarele pe pământ.

”Nu sunt în stare de o relație, abia am grijă de mine și de proiectele mele. Am inima pe jar, dar asta nu înseamnă că nu am verticalitate. Sunt un bărbat cu verticalitate cu multe circumvoluțiuni. Indiferent cum ar fi inima, pe jar, sau nu, știu să balansez și știu ce este bine pentru mine.”, a detaliat designerul pentru

Cătălin Botezatu încearcă să rămână un om cu picioarele pe pământ

De-a lungul timpului, Cătălin Botezatu recunoaște că s-a iubit cu femei pentru care ar fi fost dispus să facă orice, dar asta nu înseamnă că i-au luat mințile, tocmai pentru că este conștient de verticalitatea sa. ”A-ți lua cineva mințile înseamnă a fi slab”, a subliniat Cătălin Botezatu.

De altfel, designerul avertizează că întotdeauna trebuie să fii realist, fiindcă dincolo de fluturii din stomac, succes în plan profesional și lumina reflectoarelor se află o viață cu suișuri și coborâșuri, dură de multe ori.

”Sunt multe persoane care mi-au luat mințile, dar asta nu înseamnă că mi-au luat mințile din punct de vedere al omului din spatele acestui personaj, al omului de afaceri. Nu, nu s-a născut în acest sens o persoană să o poată face, în alte sensuri s-a născut de multe ori, am fost îndrăgostit, am avut foarte multe relații, aș fi făcut orice pentru acele femei din viața mea, am făcut aproape orice, însă asta nu înseamnă că mi-a luat cineva mințile.

A-ți lua cineva mințile înseamnă a fi slab. Poți fi foarte îndrăgostit, poți avea acei fluturași în stomac, care dacă sunt prea mulți le dai cu spray de molii, ca să moară. Trebuie să fii vertical și realist, pentru că realitatea vieții este una foarte dură”, a mai clarificat designerul.