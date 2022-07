Adevărul despre datoria lui Cătălin Botezatu și culisele relației cu Cristina Bâtlan. Designerul reacționează după dezvăluirile “leoaicei” de la Pro TV

Cristina Bâtlan, juratul de la Imperiul Leilor, a aflat regulile rubricii sosurilor iuți din emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, abia după ce a acceptat provocarea. Pusă în fața faptului împlinit, în fața sosurilor picante, afacerista a făcut mai multe dezvăluiri. Jurata de la Imperiul Leilor Află care este reacția celebrului designer!

Cătălin Botezatu reacționează după ce Cristina Bâtlan, de la Imperiul Leilor, a spus că designerul îi datorează bani

Cristina bâtlan a declarat în emisiune la Cătălin Măruță că i-a dat lui Cătălin Botezatu țesături în valoare de 5.000 de euro. Jurata de la Imperiul Leilor a mai spus că Oana Roman, Andreea Marin și Catrinel Menghia au vrut încălțăminte gratis de la ea. Cătălin Botezatu a reacționat, pentru FANATIK, la declarațiile juratei de la Imperiul Leilor și a povestit ce s-a întâmplat între ei, în trecut, și cum au rezolvat situația.

Cătălin Botezatu a explicat că afacerista s-a referit la un episod vechi, de cel puțin 30 de ani, când de firma lui se ocupa altcineva, care între timp a decedat. Celebrul designer susține că, la acea vreme, Cristina Bâtlan comercializa țesături de calitate și, din partea firmei lui, nu el se ocupa de achiziții. Bote mai spune că situația dintre el și jurata de la Imperiul Leilor a fost lămurită încă de atunci.

”Este vorba de începuturile mele ca și designer”

”Este vorba de începuturile mele ca și designer. Atunci când lucram cu altcineva și, într-adevăr s-au luat materiale, foarte multe materiale… Pe vremea aceea, Cristina cred că era singura care vindea materiale de cea mai bună calitate.

Și atunci, fără doar și poate, toată lumea mergea la ea și cumpăra materiale. Dar nu eu mă ocupam de achiziții, nu eram în poziția de a face plăți și așa mai departe și bineînțeles că nu puteam să controlez acest lucru.

Mai ales că, repet, nu făceam eu aceste operațiuni. Nu eu le manageriam. Vorbesc de acum 30 și ceva de ani. Din păcate persoana care se ocupa și cu care lucram nici nu mai există printre noi. Între timp, eu și Cristina am rezolvat totul, de comun acord”, a declarat, pentru FANATIK, designerul Cătălin Botezatu.

Ce relație au Cătălin Botezatu și Cristina Bâtlan: “Ne respectăm unul pe altul, ne salutăm”

Cătălin Botezatu a dezvăluit și care este relația lui cu Cristina Bâtlan, jurat la Imperiul Leilor. Designerul se declară un fan al acesteia și spune că se mândrește cu ea, fiind una dintre puținele femei de afaceri din lumea fashion care au reușit peste hotare. Botezatu și-a amintit cum, în perioada în care avea prezentări la New York, s-a bucurat să vadă un magazin cu produsele Cristinei Bâtlan, în cartierul Soho.

”Eu mă număr printre fanii Cristinei Bâtlan, fără niciun fel de ipocrizie spun asta. Pentru că o cunosc de atunci și, repet, era unul dintre furnizorii noștri, împreună cu familia sa. O apreciez și mă mândresc cu ea, pentru ceea ce face.

Pentru faptul că este printre puținii oameni din lumea fashion-ului care a reușit peste hotare. În momentul în care am văzut prima oară un magazin Musette în cartierul Soho din New York, când și eu făceam prezentări de modă la New York, m-am bucurat enorm.

Relația noastră este una de respect. Ne respectăm unul pe altul, ne salutăm… Când suntem la evenimente private, nu există niciun fel de dispute, niciun fel de neclarități între noi. Evenimentul de atunci a fost rezolvat și clarificat.

Eu o respect pe Cristina, cum și ea cred că mă respectă. E o chestiune de nuanță, dar nu ceva neapărat, care să facă ca noi doi să fim într-o divergență, mai ales că au trecut 30 de ani. Noi doi am rezolvat de atunci, această situație”, a mai declarat Cătălin Botezatu, pentru FANATIK.

Cristina Bâtlan: ”A fost o situație care nu mai putea fi reparată”

De cealaltă parte, și Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor a explicat, pentru FANATIK, ce s-a întâmplat în trecut, cum a ajuns Cătălin Botezatu să îi datoreze bani și cum au rezolvat situația. Cristina Bâtlan susține că nu este un conflict între ei și că, în emisiunea lui Măruță, s-a referit la o perioadă în care designerului nu i-a mers prea bine.

Mai mult de atât, celebrul jurat de la Imperiul Leilor susține că a vrut să demonstreze că în afaceri poți să și pierzi, dar poți să și câștigi. În același timp, ea a mai spus că episodul legat de Cătălin Botezatu a salvat-o de… sosurile iuți din emisiunea lui Cătălin Măruță.

”Este ceva foarte vechi. Cătălin avea pe altcineva în acea perioadă, care se ocupa de firma lui. Suma aceea am trecut-o la pierderi. Și eu, și el. Nu era un conflict, nu este nici acum. Între timp persoana a și murit.

Dar povestea este adevărată. Eu am vrut să arăt, că oricât succes ai avea, în viață sunt și momente grele, viața nu este doar roz. A fost o perioadă în care foarte mulți dintre ei au avut probleme, iar facturile curgeau… Au avut probleme cu oamenii lor.

A fost o situație care nu mai putea fi reparată. Dar ori ne câte ori ne întâlnim ne salutăm, ne respectăm! Dar, cum am spus, în acea perioadă se ocupa mai mult doamna respectivă și, probabil, nu a reușit să stăpânească situația, chiar a pierdut controlul. A cumpărat mai multe țesături decât trebuia…

Cred că și el era bolnav în perioada aceea. Am mai vrut să arăt că Subiectul acesta doar m-a salvat să nu mănânc picant! Dar este adevărat, eu nu pot să mint! Trebuia să nu mă duc, că e o glumă. Am ales situații de acest gen, care nu sunt un conflict. Noi ne-am reglat situația!”, a declarat Cristina Bâtlan, pentru FANATIK.

Oana Roman, după dezvăluirile Cristinei Bâtlan: ”Nu este nimic anormal să-mi dea produse. E ca sora mea”

Cristina Bâtlan deține brand-ul de pantofi Musette și a mai afirmat în emisiunea lui Cătălin Măruță că, în mod direct sau mai subtil, mai multe vedete i-au sugerat să le dea încălțăminte gratis. Oana Roman, Andreea Marin și Catrinel Menghia sunt vedetele de la noi la care a făcut referire Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor. Oana Roman susține că jurata este ca și sora ei și că nu vede nimic anormal ca aceasta să îi ofere încălțăminte gratis. Fiica fostului premier al României, Petre Roman, a declarat, pentru FANATIK, că are o prietenie cu afacerista de 30 de ani.

”Având în vedere relația mea cu ea, da. Suntem prietene dinainte de existența Musette și ne-am păstrat prietenia timp de 30 de ani. Nu este nimic anormal să-mi dea produse, când e ca sora mea.

Cu toate astea, fiind prietene, era normal să și susțin ce face ea, astfel încât, totuși, foarte multe produse le-am și cumpărat și încă mai cumpăr. Am o reducere evident. Dar mi-a oferit mai ales prototipuri, pentru că le face măsura 39, cât port și eu”, a declarat fiica lui Petre Roman, Oana Roman.