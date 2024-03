Cătălin Botezatu, la un pas de moarte după ce a suferit o operație complicată: “S-a scurs tot sângele din mine”

Cătălin Botezatu a dezvăluit cum a fost la un pas de moarte acum ceva timp, după ce medicii i-au făcut o operație complicată. Designerul vestimentar a trecut prin clipe grele.

Cătălin Botezatu, la un pas de moarte după o operație complicată. De ce boală a suferit

Acum ceva timp, la un spital din Turcia, după ce a descoperit o tumoare în urma investigațiilor medicale. În urma intervenției, acesta era să-și piardă viața și a povestit totul în platoul unei emisiuni.

Astfel, Cătălin Botezatu și-a făcut o ecografie și a aflat că suferea, de fapt, de o formă specială de apendicită, care necesita operație. Tumoarea era în partea dreaptă a abdomenului, jos, în spatele apendicelui.

Medicii i-au spus să se opereze, însă acesta avea prezentări în România, așa că nu a făcut i . Tumoarea a fost descoperită abia după scoaterea apendicelui.

“A fost o tumoare ascunsă în spatele apendicelui, pe care am descoperit-o întâmplător în Turcia, pentru că eu acolo îmi fac analizele. Filmam la o altă emisiune și spuneam că simt așa niște înțepături dar nu deranjant.

Am făcut un ecograf și au văzut că am o formă specială de apendicită. (…) Am venit aici, mi-am scos apendicul, dar când l-am scos am descoperit această tumoare ascunsă în spatele apendicelui. O tumoare nașpa”, a povestit Cătălin Botezatu la , la Antena Stars.

Cătălin Botezatu a suferit o operație foarte periculoasă

După ce a aflat că problemele sale de sănătate erau mai serioase decât credea, Cătălin Botezatu a plecat imediat la Istanbul, cu un private jet. Operația pe care a făcut-o a fost una foarte periculoasă, iar designerul vestimentar a fost la un pas să-și piardă viața.

Operația pe care a suferit-o a fost una foarte periculoasă, el fiind chiar printre primele persoane din lume care au suferit o asemenea intervenție.

La doar trei zile după operație, Cătălin Botezatu a făcut hemoragie internă, însă unul dintre medici a intervenit rapid pentru a rezolva situația, din fericire. În acel moment, designerul s-a speriat teribil.

“Când m-au văzut în ce hal eram… Eram pe moarte. Am făcut o operație extrem de periculoasă. Am fost printre primii oameni din lume care au făcut o astfel de operație tip hipec.(…)

Eu la trei zile după operație am avut neșansa, din cauza unor chestii … mi-a explodat o drenă, am făcut o hemoragie internă, în câteva ore s-a scurs tot sângele din mine efectiv.

Norocul a fost că unul dintre medicii americani care mă operaseră stătea aproape, a venit repede. Intrasem în fibrilații, nu aveam voie cu inima, frisoane, nasol de tot”, a mai spus creatorul de modă.

Intervenția chirurgicală suferită de Cătălin Botezatu a ținut șase ore. Înainte de a intra în sala de operație, medicii i-au spus că există șanse să nu supraviețuiască. Totul a fost bine, în cele din urmă, iar designerul a avut încredere în competențele celor care l-au operat.

“Operația a durat 6 ore și 3 minute. A fost ceva rău, nu că aș fi simțit… După operație îmi venea să-mi rup pieptul, așa de rău a fost”, a mai spus vedeta.