Cătălin Botezatu, la un pas să fie mâncat de un rechin: „Am simțit că ceva mă împunge pe la spate”

Cătălin Botezatu a fost la un pas să fie mâncat de un rechin. Designerul a povestit o întâmplare din vacanță care l-a marcat.

Cătălin Botezatu a petrecut o vacanță superbă departe de țară, dar aceasta era să se termine foarte prost. Designerul a povestit că a plecat în Bora Bora și la Galapagos era să fie mâncat de un rechin.

După ce a colindat toată America de Sud, în vacanță. Acesta se afla pe un iaht și nu a ascultat avertizările de a nu se îndepărta.

Designerul voia să se joace cu focile și să facă scufundări, așa nu a mai ascultat ce i s-a spus. De aici la o adevărată tragedie a mai fost doar un pas.

“Cea mai nebună vacanță a fost una de trei luni, când am făcut un periplu prin toată America de Sud(…) am aterizat în Bora Bora o lună și prin zona Galapagos era să mă mănânce puțin un rechin.

E o poveste lungă… Eram pe un yacht, am coborât să mă joc cu focile și am vrut să fac diving, deși cel care era cu noi mi-a spus să nu mă îndepărtez de ambarcațiune”, a povestit Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu, la un pas de tragedie în vacanță

După ce a coborât de pe iaht și a mers în larg, Cătălin Botezatu a povestit că simțea cum ceva îl împinge din spate. A crezut că era o focă cu care era deja obișnuit.

Doar că era vorba, de fapt, de un rechin. Când s-a întors a putut vedea coada animalului marin. Doar că designerul a avut prezență de spirit și s-a îndreptat spre iaht, la siguranță. Rechinul l-a lăsat și el în pace, astfel că nu s-a terminat cu o tragedie.

„Eu m-am dus în larg și acolo am simțit că ceva mă împunge pe la spate. Inițial am crezut că e o focă (…)

La un moment dat, când m-am întors, am văzut coada rechinului și m-am panicat. Am venit repede către yacht și am scăpat.”, a povestit Cătălin Botezatu, în cadrul unei emisiuni TV.