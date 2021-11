Cătălin Cazacu, dezvăluiri despre relația cu Ramona Olaru. Ce planuri au cei doi

Pilotul de curse a făcut câteva dezvăluiri despre frumoasa blondină și spune că are planuri de viitor alături de actuala parteneră de viață.

Cunoscutul sportiv se vede căsătorit cu , singurul impediment fiind chiar blondina care nu se grăbește să facă acest pas.

Cătălin Cazacu a mai fost însurat, la fel și Ramona Olaru care a pus capăt unui mariaj după 5 ani de relație. Ambii au trecut prin despărțiri dureroase.

Cătălin Cazacu, planuri de nuntă cu Ramona Olaru. Ce a dezvăluit sportivul despre blondină

„Ramono, am primit binecuvântarea. A venit avalanșa peste noi în dimineața asta. Știe că am venit la tine, Teo. E un lucru nou pentru mine.

Eu o iau și mâine, dar nu mă ia ea. Nu știu ce să zic, am înțeles că odată cu trecerea timpului, te comporți diferit. La nunta mea, am zis că mă distrez”, a povestit Cătălin Cazacu în emisiunea „Teo Show”, de la .

Sportivul în vârstă de 37 de ani și-ar dori să petreacă mai mult timp alături de , dar din păcate, nu au același programe.

Prezentatorul de la Kanal D s-a liniștit de când a apărut în viața sa frumoasa blondină, subliniind faptul că i-au ajuns distracțiile de până acum.

„Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec in Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine.

Am călcat in străchini până la vârsta asta, încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, a completat vedeta în aceeași emisiune TV.

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru formează un cuplu de câteva luni, inițial fiind extrem de discreți legat de povestea lor de dragoste.

Cei doi nu se afișează pe rețelele de socializare, dorind să se bucure de intimitate departe de ochii curioșilor.