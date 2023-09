Cătălin Cazacu, sărut neașteptat cu Natalia Mateuț. Cum a reacționat prezentatoarea de la Antena Stars

Cătălin Cazacu a ”bifat” un cu colega sa de breaslă, Natalia Mateuț. Cum a reacționat prezentatoarea de la Antena Stars și de unde a plecat totul. Fostul iubit al Ramonei Olaru a luat inițiativa.

Cătălin Cazacu, pupic surprinzător cu Natalia Mateuț. Ce atitudine a adoptat vedeta de la Antena Stars

Cătălin Cazacu a fost protagonistul unui pupic surprinzător cu Natalia Mateuț. Ce atitudine a adoptat care ar avea o relație sentimentală cu un celebru pilot de raliu de origine spaniolă.

Mai exact, fostul iubit al Ramonei Olaru și colega sa de breaslă au reprodus scena în care Kamara se presupune că se sărută cu Gabriella Nastas la o petrecere privată. Celebrul artist susține că nu sunt împreună, ci sunt doar prieteni.

Din păcate, momentul pus în scenă de cei doi prezentatori de la Antena Stars s-a dovedit un adevărat fiasco. Frumoasa șatenă a fost sărutată pe buze de motociclist într-un moment de neatenție, aspect care nu i-a plăcut deloc.

Vedeta a reacționat imediat și l-a pălmuit pe Cătălin Cazacu. Mai mult decât atât, a ținut să menționeze că are o prietenie foarte strânsă cu asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani, cu care sportivul a avut o relație.

„Tu ești prieten sau ce…? A fost o glumă de prieteni”, a declarat Natalia Mateuț în emisiunea Xtra Night Show, unde face echipă cu motociclistul și cu Andrei Ștefănescu, conform publicației .

Kamara și Gabriella Nastas sunt sau nu împreună?

„Ce am făcut? Am dansat un pic. De fapt, voi n-ați văzut, că se vede cu spatele. De unde știți că am pupat-o pe buze și nu am pupat-o pe obraz? Suntem prieteni. Ne-am pupat și am rămas prieteni.

Dacă ești prieten cu o fată se mai întâmplă să vă pupați așa. Suntem în 2023, dacă ești prieten cu o fată te poți pupa cu ea. În seara respectivă, am fost la nuntă și eu am fost șoferul de serviciu.

Eram treaz, nu mint, e adevărul. Așa ne-a venit în momentul ăla, să ne pupăm. Gata! Așa mi-a venit. Dansam, era mișto, mi-a plăcut atmosfera și așa mi-a venit în momentul ăla”, a mărturisit Kamara despre presupusa relație cu Gabriella Nastas, mai arată sursa citată.