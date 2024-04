Cătălin Cîrstoiu, acuzații la adresa partidului lui Cătălin Drulă: ”Idei răuvoitoare ale grupurilor de interese alimentate de USR”

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei a declarat din nou că el și soția sa au muncit ”an de an, de dimineața până seara” și că scopul campaniei de denigrare ar fi acela de a-l face să renunțe la candidatură.

Cătălin Cîrstoiu, acuzații la adresa USR

Medicul Cătălin Cîrstoiu a susținut că sale reprezintă ”niște idei răuvoitoare ale grupurilor de interese alimentate de USR în anumite zone ale presei, pentru a denigra un om şi pentru a-i schimba gândurile”.

ADVERTISEMENT

”Este absolut de ajuns. Este o jignire instrumentată de strategii de campanie ai unora, iar eu şi soţia mea am muncit an de an, de dimineaţa până seara, cum cei care spun chestia asta n-au făcut-o. (…)

Orice om care are nişte societăţi comerciale şi are o activitate în privat face acest lucru, nu e un secret.

ADVERTISEMENT

Astea sunt nişte idei răuvoitoare ale grupurilor de interese alimentate de USR în anumite zone ale presei, pentru a denigra un om şi pentru a-i schimba gândurile.

Nu, n-o să-mi schimbe gândurile. Eu îmi voi continua lupta, indiferent ce spune USR”, pentru .

ADVERTISEMENT

Averea candidatului PSD-PNL la Primăria Municipiului București este sub lupa opiniei publice după ce o a dezvăluit că, în afară de proprietățile declarate ca manager al Spitalului Universitar București, Cătălin Cîrstoiu folosește, inclusiv în campania electorală, proprietăți deținute de firmele sale și ale soției.

Proprietățile respective sunt un apartament pe plajă la Mamaia, un penthouse la Sinaia, două apartamente în București și mai multe mașini de mare putere, printre care un BMW X6 M60 pe care medicul îl folosește și în campanie.

ADVERTISEMENT

Grupul de firme al familiei Cîrstoiu se numește Anemona. ”E o metodă utilizată de mulți politicieni pentru a nu încărca declarațiile de avere”, a explicat una dintre sursele publicației citate.