Cătălin Cîrstoiu, despre vehiculata sa retragere din cursă: „O să intru în cartea recordurilor”. Mesaj pentru Piedone și Nicușor Dan

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul coaliției PSD-PNL la Primăria Capitalei, a comentat ironic, vineri, informațiile vehiculate cu privire la eventuala sa retragere din cursa electorală. Premierul Marcel Ciolacu a spus, tot vineri, că împotriva lui Cîrstoiu s-a declanșat „un jihad”.

Cîrstoiu: „Hai că m-au retras și azi din cursa electorală”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul alianței de guvernare la Primăria Bucureștiului, a postat, vineri, pe pagina Facebook un mesaj ironic cu privire la unele informații referitoare la retragerea sa din cursa electorală, cu dedicație pentru și pentru primarul general, .

„Hai că m-au retras și azi din cursa electorală. Fenomenul se manifestă zilnic, de la început. Nici nu apucasem să fiu desemnat candidat și eram deja retras. Practic, o să intru în cartea recordurilor ca primul candidat retras care câștigă alegerile”, a postat medicul. „Eu nu-s prea retras de felul meu așa că nicio șansă, dragi Nicușor și Piedone, nu mai sperați degeaba”, a adăugat el.

Ciolacu: „De mult timp nu am mai văzut un jihad aşa pe un candidat”

De partea sa, premierul Marcel Ciolacu, a estimat, tot vineri, aflat la Suceava, că împotriva lui Cîrstoiu a fost declanșat un adevărat „jihad”. Premierul, care a mărturisit că nu știe „cu ce a greșit doctorul”, a spus că îl va susține și încuraja în continuare, chiar dacă candidatul PSD-PNL nu este încă familiarizat cu politica.

„De mult timp nu am mai văzut un jihad aşa pe un candidat. Mi-aduce aminte de alţi candidaţi, mai ales pentru funcţia de preşedinte. Ce se întâmplă acum, chiar cu unul dintre acei candidaţi am vorbit azi dimineaţă la telefon şi am şi spus că nu am mai văzut. Încă eu nu am aflat cu ce a greşit doctorul Cătălin Cîrstoiu, în afară de faptul că este candidatul alianţei PSD-PNL (…)

Sunt ferm convins, nici nu am intrat în campanie, suntem în precampanie, că în viitoarea perioadă domnul Cătălin Cîrstoiu va şti să dea şi explicaţii, şi argumente. E normal, nefiind obişnuit cu politica, câteodată să răspunzi. Eu l-am încurajat şi personal, şi public, şi-l încurajez în continuare să rămână Cătălin Cîrstoiu, natural, cum este el”, a spus Ciolacu.

Anterior, Gabriela Firea, care coordonează campania PSD-PNL în Capitală, a declarat că este deja prea târziu ca candidatura medicului la Primăria Generală să fie retrasă.