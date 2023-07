Cătălin Crișan iubește din nou la cei 55 de ani. Ce spune despre o nouă căsătorie?

Cătălin Crișan este unul dintre artiștii emblematici ai muzicii românești. Până la cei 55 de ani pe care îi are în prezent a reușit să cucerească inimile multor persoane cu melodii precum ”Dacă pleci…” sau ”Rabdă inimă și taci”. Cum mai stă în plan sentimental, după ce a avut două căsnicii eșuate?

Cătălin Crișan trăiește din nou fiorii iubirii la 55 de ani. Ce spune despre o nouă căsătorie

Cătălin Crișan a oferit de curând, în cadrul unui interviu, informații despre situația sa actuală, din punct de vedere amoros. Îndrăgitul interpret a mărturisit că iubește din nou la 55 de ani, dacă se va mai recăsători, dar și

ADVERTISEMENT

Cântărețul, chiar dacă are o nouă parteneră, este incert față de pasul cel mare. Momentan nu știe ce să spună, dacă va merge pentru a treia oară în fața altarului sau nu. ”Da, iubesc. Da, este cineva în viața mea. Referitor la căsătorie, în acest moment, sincer… nu știu ce să vă răspund”, a declarat Cătălin Crișan pentru

Cătălin Crișan, pretențios la femei? Pe care le disprețuiește

Cătălin Crișan nu se consideră un bărbat pretențios la femei, dar are în schimb două principii, să-l înțeleagă și să-i ofere o iubire onestă. De altfel, le consideră pe toate femeile mai puternice decât bărbații și nu le agreează pe cele ”ipocrite, rele, invidioase, false, proaste” și atotștiutoare.

ADVERTISEMENT

”Nu am pretenții mari și multe de la o femeie, doar două: să-mi asculte și să-mi înțeleagă vorbele nerostite și să mă iubească sincer. Consider că bărbații conduc lumea și femeile – bărbații. Sunt misterioase și imprevizibile, mai puternice ca noi.

Nu există femei urâte. Fug de cele ipocrite, rele, invidioase, false, proaste și de cele care au senzația că le știu pe toate… Ce ofer? Dragoste, în adevăratul sens al cuvântului”, a mai dezvăluit solistul pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT

Cătălin Crișan a avut două mariaje înainte de noua sa poveste de dragoste. A fost căsătorit prima oară cu medicul Lucia Bubulac, din 1995 până în 2009, iar a doua oară tot cu o doctoriță, pe nume Alina Cupșa. Căsnicia cu aceasta din urmă a rezistat din 2010 până în 2013.

. Primii doi s-au orientat către muzică și teatru, iar Lara este singura care nu și-a exprimat pasiunea pentru artă.

ADVERTISEMENT

Față de aceste două despărțiri, Cătălin Crișan a evitat să spună dacă le regretă, întrebat fiind în interviul menționat. Este adeptul discreției atunci când vine vorba despre viața personală, reacționând doar dacă este cazul, cum ar fi lipsa bunului simț.

ADVERTISEMENT

”În ceea ce privește viața personală am păstrat întotdeauna tăcerea. Am reacționat doar atunci când s-a mințit crâncen depășindu-se cu mult bunul-simț… Dacă am în general regrete în viață ? Da, am foarte multe, dar, așa cum spuneam, sunt ale mele”, a mai declarat Cătălin Crișan.