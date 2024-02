Cătălin Crișan și-a prezentat iubita pe care a ținut-o ascunsă un an! Cine e și cum arată Camelia

Cătălin Crișan a trecut printr-o operație dificilă în urmă cu ceva vreme. Când a vorbit despre intervenția chirurgicală, artistul a ținut să îi mulțumească unei femei speciale din viața lui. O femeie, iubita lui, pe care a ținut-o ascunsă aproape un an.

Cine e iubita lui Cătălin Crișan?

”Pe el îl iubește Dumnezeu, acum e totul bine. Au trecut deja vreo trei luni de la intervenție. Ne-am văzut și atunci, în perioada cu operația, dar și recent. Se recuperează foarte bine, cred că ajută mult faptul că a făcut sport la viața lui”, spunea Daria, în ianuarie, exclusivitate pentru FANATIK.

Se întâmpla după și pe care tot el a anunțat-o pe Facebook. Iar printre altele, spunea artistul, voia să mulțumească nu doar doctorilor, ci și iubitei. Pe care, de altfel, o ținea ”la secret” de un an.

”Îi mulțumesc partenerei mele de viață pentru că a avut și are grija de mine!”, a notat Cătălin Crișan despre iubita lui. Acum însă, el și-a luat inima în dinți și a prezentat-o public. Iar în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima Tv, Cătălin Crișan a arătat și imagini cu el și Camelia, și a vorbit despre relația lor.

”Ne-am cunoscut la o zi de naștere a unui prieten comun. Ne-am văzut și plăcut. Fără vorbe, fără nimic. Ușor-ușor, ne-am transmis reciproc niște energii. E demonstrat că există energii care se atrag sau nu. La noi a fost reciprocă. Ceea ce se întâmplă de 11 luni…

Se întâmplă ceva ce nu am mai trăit. Acum, după 11 luni, mai avem un pic și nu mai vorbim deloc. Absolut tot ce vrem să vorbim, în secunda doi – aceleași cuvinte, același propoziții, aceleași mișcări și acțiuni se întâmplă. La început m-am speriat, s-a speriat și ea”, a spus Cătălin Crișan la

Cătălin Crișan, îndrăgostit lulea

”I-am făcut cadou un inel. Nu de logodnă, unul care mi-a plăcut foarte mult. Nimic scump, fără diamante sau altceva. Ea, fiind un om pe picioarele ei, nu are nevoie de cadou scump de la nimeni. M-a impresionat bucuria – ca cea a unui copil! Și e un om de aproape 48 de ani.

Plus că, la propriu, ne jucăm. Iubește animalele – ca și mine, are cățel. Avem foarte multe lucruri în comun pe care care nu trebuie să le mai explicăm. Are o experiență de viață, o fetiță de 15 ani și jumătate”, a mai dezvăluit Cătălin Crișan despre Camelia, iubita lui.

Cătălin Crișan a trecut prin două divorțuri. Din prima căsnicie, cea cu Lucia Bubulac, are doi copii, pe Daria și pe Raris. Din cea de-a doua, cu Alina Cupșa, are o fetiță, pe Lara. Cu toate acestea, recunoștea el pentru FANATIK, .