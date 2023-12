Cătălin Dobrescu, reacție dură după ce a fost pus la zid pentru că a publicat o imagine cu Oana Radu din trecut: ”Doar eu știu cât am încercat…”

Cătălin Dobrescu a venit cu explicații după ce a fost pus la zid din cauză că a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu Oana Radu, fosta lui soție, din perioada când artista se confrunta cu kilogramele. Antrenorul de fitness a avut o reacție dură.

Ce spune Cătălin Dobrescu despre fotografia din trecut cu Oana Radu

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Oana Radu divorțează de soțul ei, Cătălin Dobrescu, cel care i-a fost și antrenor personal. După o serie de speculații recunoscând și că trece printr-o suferință foarte mare. De curând, Cătălin Dobrescu a postat o imagine care a stârnit controverse.

”Vă las o transformare dintre mine și fosta mea soție, 2012 vs 2021”, apare într-o postare a lui Cătălin Dobrescu de pe . Ulterior, au venit comentariile negative ale internauților: ”Nu cred că-și aveau rost aceste poze, ce a fost, a fost”/ ”Oana este un om minunat, și ea te-a transformat pe tine”/ ”V-ați ajutat reciproc”, sunt o parte dintre observațiile primite.

Salutare frumosilor! Vin cu o alta transformare,de data asta este vorba de mine si fosta mea sotie! 2012 vs 2021 💪💪💪

Văzând că este pus la zid, Cătălin Dobrescu a spus că nu a încercat să demonstreze nimic decât să-i motiveze și pe alții să se autodepășească. Antrenorul a luat un comentariu dintre cele pe care le are la postare și a mărturisit că, de fapt, Oana Radu a fost cea care a publicat prima oară imaginea.

”Deci tu crezi că nu avea rost să postez aceste poze. Ce a fost, a fost și dacă a ajuns să arate așa este doar datorită ei. Bravo, ai dreptate, până într-un punct. Unu la mână, acest clip este strict motivațional, să îi motivăm și pe alții, să arătăm că se poate.

Doi la mână, acest clip este postat pe TikTok-ul ei, eu nu îl aveam, îl ștersesem și astăzi pentru că eu sunt antrenor și nutriționist și oarecum este și munca pe acolo, pentru că doar eu știu câte cumpărături am făcut, câte mese am preparat, pentru că patru ani cât am fost cu Oana, doar eu am gătit.

Patru ani de zile, doar eu știu câte antrenamente am făcut, cât am încercat să o motivez și atunci nu văd de ce un rezultat așa spectaculos nu trebuie să-l postez. Jignesc? Am supărat pe cineva? Nu ți-am înțeles comentariu. Îți doresc mult succes în viață și încercați să vedeți lucrurile un pic mai pozitive”, a explicat bărbatul.

Cât timp au fost căsătoriți Oana Radu și Cătălin Dobrescu

. Cei doi erau căsătoriți civil din 2020, iar relația lor venea la un an după ce Oana Radu a trecut printr-o tragedie. Fostul ei iubit a murit după ce a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova.

Oana Radu locuia cu fostul iubit sub același acoperiș, chiar dacă nu mai formau un cuplu. Bărbatul a decedat la spital, având arsuri pe 75% din suprafața corpului. Medicii au încercat să-l salveze, dar în zadar. Agresorul l-a incendiat cu cocktailuri Molotov.