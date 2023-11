După trei ani de căsnicie cu soțul ei, Cătălin, Oana Radu a făcut anunţul: “Nu suntem în cea mai bună perioadă din viața noastră”

Oana Radu a făcut un anunț neașteptat pentru fani. După trei ani de căsnicie, îndrăgita cântăreață a spus ce se întâmplă între ea și soțul ei, Cătălin, după ce s-au iscat zvonuri ale despărțirii. Iată ce a mărturisit artista într-un Instastory.

Ce se întâmplă între Oana Radu și soțul ei, după trei ani de mariaj

. Într-un mesaj postat sâmbătă seara, într-un Instastory, interpreta în vârstă de 29 de ani a dezvăluit că, într-adevăr, nu mai formează un cuplu cu cel care i-a fost partener de viață.

ADVERTISEMENT

Mulți se întreabă ce motiv a dus la ruptura poveștii de dragoste, care părea una solidă. Cântăreața nu a dorit să ofere mai multe informații, invocând faptul că nu este într-o stare prea bună pentru a dezvolta subiectul și că va explica totul la momentul oportun.

”Oameni și gagici faine, vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre frumoase! Mă simt datoare să vă răspund, fiindcă am primit această întrebare de nenumărate ori. Eu și Cătălin nu mai suntem împreună!

ADVERTISEMENT

Am hotărât să o luăm pe drumuri separate. Nu suntem în cea mai bună perioadă din viața noastră și cu siguranță înțelegeți de ce. Momentan nu mă simt pregătită să vorbesc despre subiectul acesta. Când lucrurile vor fi mai ușoare, cu siguranță voi face un storytime pentru voi. Până atunci, vă rog doar să ne respectați decizia și intimitatea! Vă mulțumim!”, a scris Oana Radu într-un Instastory.

Oana Radu suferă în urma despărțirii

De altfel, . Într-o altă postare pe Instagram mai precizează că trece printr-unul dintre cele mai grele momente din viața sa și că se bucură de oamenii care încearcă să-i fie alături.

ADVERTISEMENT

”Ma intreb cum stie Dumnezeu in cele mai grele sau triste momente ale vietii, sa iti trimita in cale oameni care sa te ajute, sa te inveseleasca, practic sa iti faca viata mai buna! 😭 Aseara am intalnit doi oameni super talentati, magici, care nu doar ca m-au facut absolut superba, fara absolut nici un filtru, dar mi-au si facut seara mult mai usoara si frumoasa”, a scris Oana Radu pe

Oana Radu s-a căsătorit civil cu Cătălin Dobrescu în 2020. Nu au ajuns și în fața altarului. Cei doi s-au cuplat după ce în 2019 Oana Radu a avut parte de o dramă. Fostul iubit, cu care stătea încă sub același acoperiș, a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova.

ADVERTISEMENT

Agresorul a aruncat asupra fostului iubit al Oanei Radu, dar și a mamei lui, cocktailuri Molotov. Femeia a scăpat doar cu leziuni la mâini, însă bărbatul a suferit arsuri pe 75% din suprafața corpului. Cu toate că a fost dus la spital și internat, medicii nu i-au putut salva viața.