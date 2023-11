Cătălin Drulă i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă de pe listele de la europarlamentare. Ședință de urgență la USR

Preşedintele USR Cătălin Drulă a anunțat că a avut o discuție cu Elena Lasconi pe tema declarațiilor sale privind familia și i-a cerut să se retragă de pe lista candidaților partidului la alegerile europarlamentare. Totodată, Drulă a convocat o ședință a Biroului Național al USR care urmează să se desfășoare chiar în această seară.

Elena Lasconi, scoasă de pe lista USR

„Am avut o discuţie cu Elena Lasconi şi i-am cerut retragerea din campania pentru europarlamentare. Am decis convocarea Biroului Naţional al USR în această seară pentru formalizarea acestei decizii.

Am certitudinea că Elena a înţeles că întreaga discuţie publică din ultimele 24 de ore, împreună cu situaţia personală devenită publică, afectează campania şi concentrarea USR pe lupta cu monstrul PSD-PNL. Elena va continua să muncească pentru câmpulungeni şi va avea sprijin pentru a face performanţă în administraţie”, a scris preşedintele USR, într-o postare pe Facebook.

Scandalul a fost provocat de un interviu acordat de Elena Lasconi la emisiunea Insider Politic, de pe Prima TV, în care primarul din Câmpulung a afirmat că a votat DA la referendumul pentru familia tradițională, organizat în anul 2018. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a afirmat Lasconi.

Afirmația i-a adus critici atât din partea foștilor colegi care au plecat la REPER, cât și din interiorul USR. Însă a fost cea venită din partea fiicei ei, Oana Lasconi care, într-o postare pe Instagram, s-a declarat „dezgustată” de spusele mamei sale. „Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie şi din acest motiv nu o mai susţin pe mama din acest moment”, a afirmat Oana Lasconi.

Ripostă dură de la Clotilde Armand

O altă ripostă dură a venit din partea primarului de la Sectorul 1, Clotilde Armand, cumva previzibil în condițiile în care Lasconi o criticase în interviu pentru lipsa de flexibilitate în relația cu consiliul local. „Treaba ta ca primar nu este să spui cine cu cine să se căsătorească, cum să intervină statul în familii. Treaba primarului este să aibă grijă de comunitate. De întreaga comunitate. Indiferent de culoare, religie sau sex. Iar această grijă nu se manifestă la televizor”, a scris Armand pe Facebook.

În interviul dat de primarul din Câmpulung, pentru faptul că este în „permanentă opoziție”. „Nu-mi place să vorbesc despre colega mea pentru că mi se pare că a făcut multe greşeli, a şi avut lupte grele, foarte grele, acolo, dar nu-mi place ideea de a nu colabora cu consiliul local. Până la urmă, tu eşti votat să faci treabă, nu să fii în permanenţă primar în opoziţie. Nu există aşa ceva”, spusese Lasconi.

Valului de critici Elena Lasconi i-a răspuns printr-o postare pe Facebook prin care își motivează declarațiile. „Niciodată nu am avut nimic împotriva relaţiilor dintre persoanele de acelaşi sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleaşi drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie. De 51 de ani trăiesc într-o societate în care căsătoria este între o femeie şi un bărbat (…) Am prieteni gay pe care îi respect, îi admir şi îi susţin. Ei ştiu asta”, a scris Lasconi.

Ea s-a arătat dispusă să se retragă de pe lista candidaților USR pentru alegerile europarlamentare de la anul, unde ocupa prima poziție. „Dacă munca şi crezul meu nu sunt suficiente, dacă sinceritatea, toleranţa şi iubirea nu sunt suficiente şi dacă doare atât de mult un cuvânt, prin votul colegilor mei din Biroul Naţional USR se decide retragerea mea de pe lista candidaţilor la europarlamentare”, a conchis Elena Lasconi.